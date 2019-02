Pol van Boekel krijgt geen wedstrijd van KNVB; wel actief als VAR

De na afgelopen zondag veelbesproken scheidsrechter Pol van Boekel heeft van de KNVB geen wedstrijd in de Eredivisie toebedeeld gekregen.

Wel is hij bij Vitesse-Willem II actief als de minstens zo veelbesproken VAR. De leidsman gaf in de slotfase van FC Utrecht - PSV (2-2) geen strafschop aan de thuisploeg, nadat Denzel Dumfries een ongelukkige overtreding maakte op Simon Gustafson. Eerder in de wedstrijd liet hij na PSV een penalty te geven, nadat Luuk de Jong werd vastgehouden door Timo Letschert.



Deze beslissingen kwamen Van Boekel op veel kritiek te staan. Zo liet scheidsrechtersbaas Dick van Egmond weten het oneens te zijn met de keuzes van de arbiter. Ook in praatprogramma’s werd de lezing van Van Boekel, dat beide vergrijpen te licht waren voor een strafschop, niet gevolgd. Mogelijk houdt de KNVB de scheidsrechter vanwege de felle kritiek uit de wind.



Van Boekel komt dit weekend overigens wel in actie. Hij zal scheidsrechter Allard Lindhout assisteren als VAR bij de wedstrijd tussen Vitesse en Willem II van zaterdagavond. Deze rol neemt hij dinsdagavond ook op zich. Hij staat dan Danny Makkelie bij in de Champions League-wedstrijd tussen AS Roma en FC Porto.