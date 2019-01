"Pogba zou Manchester United nog kunnen verlaten"

Paul Ince is er niet van overtuigd dat Paul Pogba ook volgend seizoen nog de clubkleuren van Manchester United verdedigt.

Pogba lag eerder dit seizoen overhoop met José Mourinho en er werd daardoor volop gespeculeerd over een transfer van de Fransman. Nu Mourinho is vertrokken lukt het Pogba eindelijk weer om belangrijk te zijn voor Manchester United. Toch geeft dat volgens Ince weinig garanties.



"Met Pogba weet je het maar nooit. We hebben allemaal gezien dat hij niet kon opschieten met Mourinho. Ik heb het gevoel dat de fans zich een beetje tegen Pogba begonnen te keren", vertelt de oud-speler van Manchester United aan talkSPORT . "We weten wat voor geweldige speler hij is, maar dat moet hij wel iedere week laten zien. De supporters verwachten dat van hem."



Volgens Ince moet de WK-winnaar ervoor zorgen dat alle fans weer achter hem gaan staan. "Er waren vier of vijf spelers die niet deden wat ze moesten doen, maar Pogba kreeg altijd de meeste kritiek. Of hij na dit seizoen blijft? Ik weet het niet."



Paul Pogba heeft op Old Trafford een contract tot medio 2021, met de optie om daarna nog een jaar te verlengen. De 25-jarige middenvelder werd al gelinkt aan een aantal andere clubs, waaronder zijn vorige werkgever Juventus, maar die ploeg sloot een terugkeer van Pogba al uit .