Pogba weigert reactie: "Daar word ik niet voor betaald"

Paul Pogba wil niet ingaan op de woorden van oud-spelers van Manchester United, waaronder de zeer uitgesproken Roy Keane.

De voormalige middenvelder van The Mancunians liet zich onlangs fel uit over Pogba, die het boetekleed aantrok na de 4-0 afgang van vorige week zondag bij . "Ik geloofde er geen woord van. Het zijn nietszeggende zinnen. Ik denk niet eens dat hij zelf geloofde wat hij zei", aldus Keane in gesprek met Sky Sports. De Ier stelde ook dat sommige spelers José Mourinho keihard hebben laten vallen.



In gesprek met RMC wil Pogba er niet te veel over kwijt. "Zij worden betaald om hun mening te geven voor de camera. Ik ben alleen gefocust op wat er op het veld gebeurt", aldus de Fransman. "Ze mogen zeggen wat ze willen, daar woorden ze voor betaald. Ik word er niet voor betaald om te praten, maar wel om op het veld te staan en te vechten voor het team. Dat is alles."



speelde zondag met 1-1 gelijk tegen . De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer staat met nog twee duels te gaan zesde in de Premier League, met drie punten achterstand op nummer vier Chelsea. "Plek vier wordt nu wel heel moeilijk", erkende Solskjaer na afloop van de clash met The Blues.



United neemt het in de laatste twee speelronden op tegen (uit) en (thuis). Chelsea ontmoet (thuis) en Leicester Cuty (uit) en , dat één punt meer heeft dan United, speelt nog tegen Brighton (thuis) en (uit).