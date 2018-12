Pogba vergeleken met LeBron James: "Die kracht, die snelheid"

Paul Pogba lijkt herboren sinds het vertrek van José Mourinho. De middenvelder was in zijn laatste drie competitieduels betrokken bij zeven goals.

Pogba scoorde in de laatste drie wedstrijden vier keer en hij liet drie keer een teamgenoot scoren. Jamie Redknapp is onder de indruk. De columnist vergelijkt Pogba in zijn column met LeBron James.



"Toen ik Pogba koppend zag scoren tegen Bournemouth, was het alsof ik James zag springen naar de ring", aldus Redknapp in de Daily Mail . "Die kracht, snelheid, hoe hoog hij komt. Hij zou no matter what zijn hoofd tegen die bal krijgen. Soms is het gewoon onmogelijk om Pogba af te stoppen. Hij weet dat hij groter en sterker is dan jij. Eigenlijk zegt hij tegenstanders: 'probeer het maar'."



Die Pogba had Redknapp lang niet meer gezien, schrijft hij. De Fransman heeft veel kritiek gekregen, maar verdient volgens de voormalig middenvelder nu ook de complimenten: "Soms krijg je met al die kritieken het gevoel dat men blij is wanneer Pogba de Premier League verlaat. Maar waarom zou je dat willen? Pogba is box office . Hij is een talent van topkwaliteit en we zouden allemaal moeten willen dat hij blijft."



"Of je nu van zijn gedans houdt of niet, dat hoort bij het spelletje van tegenwoordig. Dat is wat de kinderen graag zien als er gescoord wordt. Laten we hem eerder prijzen dan hem van ons afduwen." Redknapp voegt eraan toe dat de echte test voor Pogba nog moet komen, want op 13 januari gaat Manchester United op Wembley op bezoek bij Tottenham Hotspur.