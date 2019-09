Pogba twijfelgeval voor kraker Manchester United tegen Arsenal

Manchester United speelt maandagavond een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Het is nog onzeker of Paul Pogba dan van de partij is.

Pogba stond sinds eind augustus buitenspel met een enkelblessure en woensdag maakte hij zijn rentree in de . De 26-jarige Fransman speelde de hele wedstrijd tegen Rochdale, dat pas na strafschoppen werd verslagen. Solskjaer liet vrijdag op een persconferentie dat Pogba tijdens dat duel opnieuw last heeft gekregen van zijn enkel.

"Hij heeft de wedstrijd uitgespeeld, maar hij kreeg wel een tik tegen zijn enkel en die is nu erg gezwollen", aldus de Noorse manager. "Hij is daarom een twijfelgeval voor maandag." United hoopt zich op Old Trafford tegen The Gunners te herstellen van de 2-0 nederlaag van afgelopen weekend bij .

Dat zal dan waarschijnlijk wel moeten gebeuren zonder Anthony Martial en Marcus Rashford, zo verwacht Solskjaer. Martial heeft al een maand niet gespeeld vanwege een dijbeenkwetsuur, terwijl Rashford zondag uitviel met een liesblessure. "Ik zou er mijn geld niet op zetten dat zij meedoen, maar dat hoort er nou eenmaal bij."

De hoop van The Mancunians lijkt dus te zijn gevestigd op de 17-jarige Mason Greenwood, die scoorde tegen Astana en Rochdale. Solskjaer: "Hij liet in die duels zien dat hij heel gevaarlijk is als hij in de zestien de bal krijgt. We kunnen hem niet altijd in het diepe gooien, maar Mason heeft wel laten zien dat hij klaar is voor de Premier League."

bezet met acht punten uit zes speelronden de achtste plaats in de Premier League. , dat dit seizoen alleen van verloor, heeft drie punten meer en staat vierde.