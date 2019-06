'Pogba stelt Real teleur en wil voor 150 miljoen terugkeren op oude nest'

Real Madrid trok deze zomer al flink de portemonnee voor aanwinsten als Eden Hazard en Luka Jovic.

Volgens verschillende berichten uit Spanje was het de bedoeling dat -sterspeler Paul Pogba de volgende galáctico zou worden. De Koninklijke dreigt echter van een koude kermis thuis te komen, daar de Fransman volgens Sky Italia -journalist Gianluca Di Marzio er de voorkeur aan geeft om terug te keren bij .

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Di Marzio hebben La Vecchia Signora en het kamp-Pogba dinsdag al gesprekken gevoerd over een eventuele rentree van de wereldkampioen. De 26-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2021, inclusief de optie voor nog een jaar, vast op Old Trafford, maar liet enkele dagen geleden doorschemeren toe te zijn aan een nieuw avontuur: "Het zou een goed moment kunnen zijn om ergens anders een uitdaging aan te gaan. Zoals jullie allemaal weten, wordt er de laatste tijd veel gespeculeerd. Ik heb drie geweldige jaren gehad in Manchester, met ups en downs. Dat komt overal in de voetbalwereld voor", vertelde hij toen.



Manchester United wil volgens de berichtgeving 150 miljoen euro zien voor Pogba, die drie jaar geleden voor 105 miljoen juist werd overgenomen van La Vecchia Signora . Aangezien de club al in gesprek is met de entourage van Pogba lijkt het erop dat dit bedrag geen onoverkomelijk probleem vormt voor de Italiaanse grootmacht. Dit kan echter wel het geval zijn wat betreft het salaris dat hij wenst te verdienen: de 67-voudig international van les Bleus is met een jaarlijkse gage van vijftien miljoen euro een van de absolute grootverdieners in Manchester en lijkt niet bereid om water bij de wijn te doen.



Manchester United moet zijn middenvelder op korte termijn volgens berichten uit Engeland overigens waarschijnlijk ook nog een flink bedrag uitkeren. Bij het opstellen van het contract van Pogba werd drie jaar geleden namelijk overeengekomen dat er elk jaar dat de Fransman op Old Trafford zou spelen een 'loyaliteitsbonus' uitgekeerd moet worden, met 1 juli als peildatum. Hoewel Pogba zijn vertrekwens inmiddels als duidelijk heeft gemaakt, zullen the Red Devils hem daarom over een kleine weken 4,3 miljoen euro moeten betalen als hij voor die tijd nog geen transfer heeft gemaakt.