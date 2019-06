Pogba openhartig over racisme: "Ik bid voor hen"

Paul Pogba vertelt in de Engelse media over een racistisch incident dat hij meemaakte als speler van Juventus.

"We speelden een keer tegen en ik kwam als invaller binnen de lijnen", begint Pogba in een podcast van The Times. "Ik hoorde dat iemand apengeluiden maakte en ik zei: 'Waarom?' Ik gaf hem mijn shirt en daar waren ze uiteindelijk wel blij mee. Ze applaudisseerden voor me. Ik bid voor hen en ik probeer mensen te laten begrijpen dat we gewoon van de sport en van het voetbal genieten."



De Franse ster van vindt het 'laag' dat er anno 2019 nog steeds zo gereageerd wordt vanaf de tribunes. "Het is triest om dat op een voetbalveld te zien. En het is nog erger als het favoriete team van die persoon ook zwarte spelers heeft", aldus Pogba. "De wereld is prachtig met al zijn kleuren en culturen, maar als je over racisme praat, is er sprake van onwetendheid."



"Je kunt er niet echt iets aan veranderen, want het is er al zo lang. Je kunt niet van het veld lopen, want als je graag wil voetballen, blijf je voetballen. Het leven gaat door en uiteindelijk komen ze na de wedstrijd wel gewoon naar je toe voor een foto." De 26-jarige middenvelder zegt niet boos te zijn om racisme, maar vooral verdrietig. "Want ik ben blij met mezelf."



"Ik heb een vriend in China, een Italiaanse zaakwaarnemer, een Braziliaanse advocaat. Mijn vrouw is Boliviaans en zelf ben ik Frans, met Guinese roots. Mijn moeder komt uit Guinee. Mijn hele leven zie ik verschillende culturen om me heen", gaat Pogba verder. "Ik ben gewoon blij met mezelf en ik geniet van voetbal en ik geniet ervan om andere mensen een glimlach te geven. Dat is alles wat ik nodig heb. Wees blij met jezelf, wees geliefd door je familie en vrienden en denk niet aan haters, racisten of onwetende mensen. Zij halen je alleen maar omlaag."