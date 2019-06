Pogba openbaart transferwens: "Goed moment voor een nieuwe uitdaging"

Paul Pogba heeft laten doorschemeren dat hij Manchester United deze zomer mogelijk wil verlaten.

De laatste tijd wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van Pogba op Old Trafford. De Franse middenvelder laat nu zelf doorschemeren dat hij openstaat voor een nieuwe uitdaging. lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om Pogba weg te halen bij de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen.



Pogba stond verschillende journalisten, van onder meer de BBC, the Guardian en Reuters, te woord in Tokyo. "Het zou een goed moment kunnen zijn om ergens anders een uitdaging aan te gaan. Zoals jullie allemaal weten, wordt er de laatste tijd veel gespeculeerd. Ik heb drie geweldige jaren gehad in Manchester, met ups en downs. Dat komt overal in de voetbalwereld voor", laat Pogba weten.



"Er is afgelopen seizoen veel gebeurd en ik denk er nu over na om ergens anders een uitdaging aan te gaan", concludeert de Franse middenvelder. nam Pogba drie jaar geleden voor 105 miljoen euro over van . Totaal speelde de Franse middenvelder 142 wedstrijden voor de Engelse topclub, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 29 assists. Pogba legde met Manchester United beslag op de en de EFL Cup.



Ondanks zijn tot 2021 lopende contract lijkt Pogba nu zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek bij Manchester United. Real Madrid lijkt de voornaamste gegadigde om de middenvelder over te nemen van the Red Devils , die naar verluidt wel 150 miljoen euro wensen te ontvangen. Pogba werd de voorbije tijd tevens gelinkt aan een terugkeer naar Juventus , waar hij tussen 2012 en 2016 onder contract stond.