Pogba mist mogelijk ook clash van Man United met rivaal Liverpool

Paul Pogba kan de komende drie weken niet in actie komen. Hij mist daardoor meerdere wedstrijden met Manchester United en de Franse nationale ploeg.

Eerder deze week stond achter de naam van Pogba al een vraagteken voor het thuisduel van maandag met (1-1). De 26-jarige Fransman kwam toen wel gewoon negentig minuten in actie. Manager Ole Gunnar Solskjaer besloot hem echter niet mee te nemen naar de -wedstrijd tegen , donderdagavond in Den Haag.

Aanvankelijk was de lezing dat Pogba rust kreeg, ook omdat de wedstrijd tegen AZ op kunstgras wordt gespeeld, maar volgens Didier Deschamps is er meer aan de hand. De bondscoach van Les Bleus verklaarde donderdag dat de middenvelder last heeft van een nieuw probleem met zijn enkel.

"Hij heeft weer wat problemen, waardoor hij drie weken niet kan spelen. Ik zou graag willen dat hij er nu bij was geweest, maar helaas is hij niet fit genoeg", aldus Deschamps. Frankrijk speelt volgende week vrijdag en de maandag erop in de EK-kwalificatiereeks tegen IJsland (uit) en Turkije (thuis), zonder Pogba dus.

zal zich komend weekend bovendien zonder hem moeten zien te redden in de uitwedstrijd tegen . De kraker tegen op Anfield is meteen na de interlandperiode, op zondag 20 oktober. Het lijkt erop dat de WK-winnaar er dan nog niet bij is.

Paul Pogba kwam dit seizoen in vijf van de eerste zeven competitieduels in actie en telkens maakte hij de negentig minuten vol. Na twee assists in de eerste speelronde tegen (4-0 winst) was de spelverdeler nog niet weer betrokken bij doelpunten.