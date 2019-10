"Pogba lijkt het hele seizoen al niet fit genoeg"

Het is crisis bij Manchester United en ook Paul Pogba kan de ploeg niet aan het voetballen krijgen. Arsène Wenger denkt te weten waar dat door komt.

"Ik denk dat Paul Pogba qua blessures al sinds de start van het seizoen niet helemaal fit is", vertelt Wenger aan beIN Sports. "Hij speelt daardoor niet met heel veel vertrouwen, terwijl hij wel het type speler is met veel fysieke power. Hij moet in fysiek opzicht juist superfit zijn."

De 26-jarige Pogba miste zondag door een enkelblessure de uitwedstrijd bij , waar met 1-0 verloor, en ook tegen in Den Haag was hij er niet bij. De Fransman speelde dit seizoen zes wedstrijden, waarvan vijf in de Premier League. Qua goals en assists bleef zijn bijdrage tot nu toe beperkt tot twee assists in de openingswedstrijd tegen .

Volgens Wenger hebben transferperikelen ook invloed op het spel van zijn landgenoot. "Als een speler wil vertrekken en je houdt dat tegen, moet je opnieuw een band met elkaar opbouwen. Het eerste dat daaronder te lijden heeft, zijn de prestaties. Dat hij zich nu zo gedraagt, komt ook doordat hij weet dat United niet sterk genoeg is om mee te doen voor de titel."

Pogba's pijnlijke enkel zorgt er ook voor dat hij in de interlandperiode niet in actie kan komen met Les Bleus. United zal hopen dat hij meteen na de interlands weer wedstrijdfit is, want dan staat de thuiswedstrijd tegen koploper op het programma.

Manchester United heeft na de nederlaag in Newcastle al elf wedstrijden niet meer gewonnen in alle competities. Het elftal van Ole Gunnar Solskjaer bezet de twaalfde plaats met slechts negen punten uit acht speelronden. United staat maar twee punten boven de degradatiezone.