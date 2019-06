Pogba is 'top target' van Real Madrid, Eriksen valt af

De Spaanse grootmacht hoopt de middenvelder van Manchester United over te nemen, maar er is geen haast bij.

ziet Paul Pogba als het primaire doelwit om deze zomer aan de selectie toe te voegen. De Fransman krijgt de voorkeur boven Christian Eriksen.



Los Blancos toonden serieuze interesse in de spelmaker van , maar men heeft besloten af te zien van een poging om hem te kopen. In plaats daarvan gaat Real dus voor Pogba, een speler waarvan Zinédine Zidane erg gecharmeerd is.



De club neemt echter de tijd om eerst ruimte te maken in de te grote selectie, voordat er bij wordt aangeklopt voor Pogba.



Zondag gaf de 26-jarige speler nog aan dat hij na drie jaar op Old Trafford wel toe is aan iets anders. "Na het afgelopen seizoen en alles wat er is gebeurd is dit wellicht een goed moment voor een nieuwe uitdaging bij een andere club", zei hij tijdens een sponsorevenement in Tokyo.



Met die uitspraak trok Pogba niet alleen de aandacht van Real Madrid, maar ook die van zijn oude werkgever .



De Italiaanse kampioen willen de spelverdeler graag terughalen naar Turijn en de club bereidt een officieel bod voor van tussen de 130 en 140 miljoen euro.



Directeur Fabio Paratici zei bij de presentatie van Maurizio Sarri als nieuwe trainer dat men bij de Oude Dame nog steeds fan is van Pogba. "Hij is een topspeler en we houden van hem, absoluut."



Toch is Real de grote favoriet om de WK-winnaar te contracteren. De speler wacht nu totdat de Madrilenen met een officiële aanbieding op tafel komen.



Aangezien Real al een slordige 315 miljoen euro heeft uitgegeven aan Eden hazard, Luka Jovic, Rodrygo, Éder Militão en Ferland Mendy, focust de club zich nu echter eerst op het verkopen van een aantal overbodige spelers.

Zoals Goal eerder schreef wil Zidane dertien spelers uit de A-selectie lozen voordat op 9 juli de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.



Gareth Bale zou degene zijn waarvan men in Bernabéu in elk geval af wil. Real zal dan waarschijnlijk op interesse vanuit Manchester kunnen rekenen, aangezien United de verrichtingen van de Welshman al jaren in de gaten houdt.



Ole Gunnar Solskjaer bouwt op Old Trafford echter aan een jong, fris en toekomstgericht elftal. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat The Red Devils akkoord zullen gaan met een ruildeal tussen Pogba en de 29-jarige Bale.



Voorlopig gaat United ervan uit dat de Fransman ook komend seizoen nog in Manchester speelt. Naar verluidt wil de club hem een nieuw contract geven om de recordaanwinst van 105 miljoen euro langer aan zich te binden.



Solskjaer hoopte dat zijn club alle transferactiviteiten zou hebben afgerond voordat de voorbereiding op 1 juli van start gaat. De Noor liet bovendien weten dat hij zich niet prettig voelt bij de onzekere toekomst van zijn sterspeler.



De bal ligt nu dus bij Real Madrid, maar voordat de Pogba-soap verder gaat, moet United waarschijnlijk even wachten op de verkoop van een aantal Madrilenen.