"Pogba heeft het moeilijk zonder een Pirlo of Kanté"

René Meulensteen denkt dat Paul Pogba worstelt bij Manchester United, omdat hij omringt wordt door spelers die niet goed genoeg zijn.

De Fransman heeft bij zijn huidige club nog niet het topniveau gehaald uit zijn periode bij . Ook op het WK van vorig jaar in Rusland kwam het spel van Pogba beter uit de verf dan op Old Trafford. "Hij heeft duidelijk moeite om het spel te dicteren als de spelers om hem heen niet goed genoeg zijn", vertelt Meulensteen aan Training Ground Guru.



"Bij Juventus en de Franse ploeg deed hij het uitstekend, maar daar speelde hij samen met spelers als Andrea Pirlo, Claudio Marchisio en Arturo Vidal. En bij het nationale elftal met N'Golo Kanté", aldus de voormalige assistent van Sir Alex Ferguson. "Bovendien is het tempo in Italië trager dan in de Premier League, waar constant actie is en waar je continu op je hoede moet zijn. In balbezit, maar ook als je de bal niet hebt."



Meulensteen heeft wel een aantal goede wedstrijden van Pogba bij gezien. "Een paar van zijn beste duels speelde hij naast Ander Herrera. Die twee vullen elkaar goed aan. Herrera geeft Pogba de mogelijkheid om in de zestien te komen en beslissende passes te geven, want achter hem zorgt Herrera voor de balans."



"Hij is in staat om het gevaar te stoppen en is behendig, hij kan de juiste pass versturen en zijn spelinzicht is heel goed", zegt Meulensteen over de Spanjaard. "Ik vind dat de andere centrale middenvelders die we hebben gezien niet hetzelfde platform kunnen bieden aan Pogba." Herrera kwam de afgelopen zes wedstrijden van United niet in actie vanwege een blessure.