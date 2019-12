'Pogba heeft eind september al laatste wedstrijd voor Man United gespeeld'

Manchester United zit in de maag met Paul Pogba. De Fransman kwam sinds eind september al niet meer in actie wegens een enkelblessure.

Bovendien was Pogba een tijdje ziek. De Daily Mirror schrijft vrijdagochtend dat spelers en officials van ervan overtuigd zijn dat Pogba zijn laatste wedstrijd voor de club reeds gespeeld heeft, al meldt de Daily Mail dat de Engelsen niet zullen meewerken aan een winters vertrek.

Pogba werd afgelopen zomer al nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Manchester United. was in de markt voor de Franse middenvelder, maar trof met de Engelse topclub een uitermate onwelwillende onderhandelingspartner.

Manchester United vroeg minimaal 150 miljoen euro voor Pogba en dat vond Real Madrid te gortig, maar de Koninklijke zal ongetwijfeld nog eens terugkomen voor de middenvelder. Pogba wil zelf dolgraag naar de Spaanse topclub verkassen en zou naar verluidt zelfs bereid zijn om een vertrek te forceren.

Het contract van Pogba loopt nog tot medio 2021, al weet de Daily Mail te melden dat Manchester United een optie heeft om hier nog een jaar aan toe te voegen. De Engelse krant schrijft dat de Engelsen in januari geenszins van plan zijn om de Fransman te laten vertrekken, ondanks dat hij dit seizoen pas zes wedstrijden speelde.

Pogba stond de afgelopen tien weken aan de kant met een enkelblessure en kreeg daar bovenop nog een griepje, wat zijn revalidatie heeft vertraagd. De filmpjes die Pogba de afgelopen tijd op sociale media heeft geplaatst, zorgen echter voor speculatie in de Engelse media.

De middenvelder postte eerst een video waarop hij, ondanks de enkelblessure, wel kon basketballen, terwijl er afgelopen week een fragment verscheen van de bruiloft van zijn broer Florentin. Terwijl manager Ole Gunnar Solskjaer verkondigde dat Pogba ziek was, verscheen er een video waarop hij dansend te zien was.

Er wordt gesuggereerd dat Pogba niet geblesseerd is, maar een transfer probeert te forceren en daarom niet in actie komt.

Pogba had eigenlijk afgelopen week zijn rentree moeten maken in het EFL Cup-duel met Colchester United (3-0 zege), maar die wedstrijd kwam te vroeg. Bij Manchester United zouden steeds meer spelers en officials door de slepende absentie het idee krijgen dat de middenvelder nooit meer voor Manchester United zal spelen.

The Red Devils zullen desondanks volgens de Daily Mirror in januari de vraagprijs van 165 miljoen euro hanteren, haast het dubbele van wat er in 2016 aan voor hem werd betaald.