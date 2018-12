Pogba, Fellaini, Sánchez en de winnaars & verliezers van het vertrek van Mourinho

Terwijl spelers als Pogba en Sánchez waarschijnlijk op zullen bloeien na Mourinho, vinden Fellaini en McTominay het misschien niet zo makkelijk.

Het is gedaan. José Mourinho is ontheven van zijn taken bij Manchester United, de Portugese manager die afdaalde in iets dat bijna op een parodie op hem leek, terwijl zijn horrorshow van een seizoen zich genadeloos onder hem bleef ontwikkelen.



​Het verlies in de Premier League tegen rivaal Liverpool was de laatste druppel voor het bestuur van de club, die de Portugees dinsdag liet vertrekken. Ole Gunner Solskjaer lijkt hem te vervangen na United's voortijdige aankondiging op de website van de club.

Gestrand op de zesde plaats zonder kans om Manchester City of Liverpool uit te dagen voor de titel en op afstand van de top vier, was uiteindelijk de aanleiding om Mourinho te ontslaan. Goal werpt een blik op de degenen die profiteren van zijn ontslag en degenen die mogelijke verliezers zijn.

Winnaar: Paul Pogba

Eindelijk is hij bevrijd. Paul Pogba is bevrijd van zijn boeien en hij is nu vrij om in het wild rond te zwerven. Het vuurwerk ontstak in Manchester toen het nieuws bekend werd niet alleen vanwege vroege kerst festiviteiten, maar Pogba viert zijn vrijheid.



Sinds hij opnieuw speler werd van Manchester United voor een recordprijs van 105 miljoen euro in 2016, was de Franse international zelden op zijn best voor the Red Devils. Zijn verschil in vorm bij het spelen voor Frankrijk en vervolgens voor de club is treffend genoteerd en hij is een schaduw van de speler die de afgelopen jaren zo'n belangrijke rol speelde voor Les Bleus.



​Pogba's relatie met zijn manager is sinds het begin van dit seizoen spectaculair verslechterd, van uitbarstingen op het trainingsveld tot scherpe woorden in de pers - waarbij de Portugees de 25-jarige zelfs een "virus" naar zijn teamgenoten hebben genoemd. Verbannen uit de selectie en ontdaan van de aanvoerdersband, Mourinho heeft de gewoonte om spelers te demoraliseren en de omgeving om hem heen te transformeren in iets giftigs en onaangenaams. Maar Pogba kan nu opgelucht ademhalen.



Het is geen nieuws dat Pogba's onrustigheid op en naast het veld te wijten kan zijn aan herhaalde botsingen met zijn manager en zijn plek verloor aan de jonge Scott McTominay, evenals op de bank werd gezet voor de laatste twee Premier League-wedstrijden van Manchester United. Met Mourinho die vertrokken is, kan Pogba (evenals de eerder uitgesloten Anthony Martial en Luke Shaw) eindelijk van zijn demonen af zijn. Wie de Portugese manager vervangt, zal Pogba zeker als een voordeel beschouwen en niet als een last, waar Solskjaer in augustus zei, dat als hij de kans kreeg, zijn team rond Pogba zou opbouwen. Uit de as van Mourinho kan nu een nieuwe Pogba opstaan.

Verliezer: Mourinho's reputatie

De Special One is nu de Sacked One. Mourinho is er trots op dat hij een van de beste managers ter wereld is, maar zijn reputatie zal nu onvermijdelijk een enorme klap krijgen nu hij zo onfatsoenlijk is ontslagen door Manchester United - waarbij eliteclubs mogelijk geen zaken willen doen met een coach die zo hard gevallen is.

Na het winnen van de treble bij Internationale in 2010, werd hij met recht geprezen als de grootste manager van die tijd. En zoals elke grote manager doet, verhuisde hij naar Real Madrid - zijn tijd in het Santiago Bernabéu was slechts het trage begin van het einde voor Mourinho. Conflicten met gerespecteerde clubspelers zoals Iker Casillas leidden tot een uitval met de kleedkamer en de fans, hoewel hij in staat was om dingen op te lossen toen hij terugkeerde naar zijn voormalige huis van Stamford Bridge - waar hij nog steeds werd vereerd en geliefd bij Chelsea-fans.



Hij was opnieuw op dreef in zijn tweede periode in West-Londen, nadat hij de Premier League en de League Cup had gewonnen, maar de scheuren begonnen te komen in zijn "beruchte" derde seizoen en hij werd ontslagen uit zijn functie voor de jaarwisseling van het nieuwe jaar tijdens het seizoen 2015/16, na verlies van negen van zijn eerste zestien Premier League-wedstrijden.

Zijn ego zwaar gekneusd en nog steeds het gevoel alsof hij iets te bewijzen had richting zijn voormalige rivaal in LaLiga Josep Guardiola, keerde Mourinho niet lang daarna terug als manager van Manchester United, die moeite hadden een manager te vinden van hetzelfde soort als de legendarische Sir Alex Ferguson. Het zijn echter grote schoenen om te vullen, en hoewel Mourinho de League Cup en de Europa League won in zijn eerste seizoen, zijn het niet de prijzen die Ferguson najaagde. Mourinho is de meest succesvolle manager in het post-Ferguson-tijdperk, maar het is niet veel.

En dus moet Mourinho vasthouden aan zijn successen uit het verleden en niet uit zijn tijd bij Man United. "Respect", brulde Mourinho in zijn persconferentie na de nederlaag tegen Tottenham Hotspur eerder dit seizoen en eiste dat de pers en verslaggevers hem dankbaarheid zouden tonen na zijn drie Premier League-titels. Maar die titels kwamen niet met Man United, ze kwamen vele jaren geleden met Chelsea, en welke club zal ooit een topmanager willen inhuren die niet heeft kunnen groeien en evolueren?

Winnaars: United-fans

Het feit dat Man Untied slechts zes schoten had vergeleken met Liverpool's 36 tijdens hun 3-1 nederlaag op Anfield halverwege december zegt alles. Fans van Man United zijn dol op een manager die vloeiend, snel aanvallend voetbal speelt - iets dat ze alleen van het thuisteam zagen afgelopen weekend.

Tien veranderingen in de ploeg van Mourinho betekenden vijf centrale verdedigers en weinig of geen strategie om te scoren. Het was te lang Mourinho's actieplan om achterover te leunen en diep te verdedigen en het zorgt voor lelijk voetbal. Natuurlijk zijn fans van Man United moe.

Uit berichtgeving van The Times bleek dat fans niet tevreden waren met de stijl van Mourinho's spel en dat hun onvrede een belangrijke factor was bij het ontslag van de Portugese manager. Het zijn niet alleen de tactieken van Mourinho die de club en zijn fans zo enorm hebben beïnvloed. Zijn negatieve houding had zeker effect op zijn spelers, fans en resultaten. Mourinho geeft zelden positieve feedback na een wedstrijd, ongeacht het resultaat, en geeft fans zelden reden om zich gemotiveerd en optimistisch te voelen dat ze het nog beter kunnen doen. In plaats daarvan demoraliseert hij ze nog verder, legt de lat zo laag voor zichzelf dat hij het minimum vermindert van wat van hem wordt verwacht.

Verliezers: McTominay & Fellaini

Voor alle terughoudendheid van Mourinho in zijn jeugdspelers, was een jongeling waar hij vreemd vertrouwen in had Scott McTominay. De 22-jarige begon dit seizoen in zes Premier League-wedstrijden in de basis en begon zelfs twee keer in de Champions League.

Er is de kwestie dat hij zich tot de Schotse middenvelder wendde om Pogba te verraden, maar zijn geloof was daar en McTominay zal zeker terugvallen in de pikorde, afhankelijk van de volgende manager. De opkomst van McTominay onder Mourinho zou zelfs de andere Schotse internationals hebben verbijsterd.

Marouane Fellaini is een andere speler in wie Mourinho veel vertrouwen heeft getoond. De Belgische international is een speler die misschien niet de kansen krijgt bij andere topclubs, maar de Portugese trainer was een grote fan van de lange en slungelige middenvelder. Hij, net als McTominay, krijgt waarschijnlijk niet zoveel kansen in het eerste team na het ontslag van Mourinho.

Winnaar: Alexis Sánchez

De international van Chili heeft een vreselijke tijd achter de rug op Old Trafford na een spraakmakende overstap van Arsenal, waar hij de reputatie had een van de dodelijkste aanvallers van de Premier League te zijn.

Het valt nog te bezien of Mourinho Sánchez al dan niet heeft gekocht om zijn vijand Guardiola te verslaan, die hem graag wilde vastleggen bij Manchester City, maar de Chileense aanvaller was een slechte imitatie van de speler die hij in het Emirates Stadium was.

Voordat hij een spierblessure opliep, die hem tot het nieuwe jaar aan de kant moest houden, maakte de dertige aanvaller slechts één Premier League-doelpunt voor Manchester United dit seizoen en hij heeft weinig tot geen tekenen getoond van het terugvinden van de verwoestende vorm die hij liet zien in Noord-Londen. Ondanks dat hij momentel de beste betaalde Premier League-speler is - met een salaris van 430.000 euro per week - is Sánchez een teleurstelling geweest, met slechts vier doelpunten sinds januari 2018.

Sánchez was gedegradeerd tot de reservebank na de heropleving van Martial in de voorhoede voor the Red Devils en raakte uit de gratie bij de ploeg en de geruchten over een vertrek tijdens de komende transferperiode deden de ronde. Mocht hij besluiten om op Old Trafford de blijven, dan krijgt hij een nieuwe kans onder een nieuwe manager na volledig herstel van zijn blessure na zijn nachtmerrie start in Manchester onder Mourinho.

Verliezer : Lowry Hotel

Rivaliserende supporters zijn niet de enigen die rouwen om het verlies van Mourinho bij Man United. Het Lowry Hotel in Manchester, dat een semi-permanente woning van Mourinho was geworden na zijn terughoudendheid om alleen in een herenhuis te wonen terwijl zijn familie in Londen bleef wonen, zal een aanzienlijk deel van zijn financiën verliezen na het nieuws over het vertrek van de Portugees.

Het luxe appartementencomplex biedt kamers ter waarde van maximaal 660 euro per nacht en Mourinho woonde daar al sinds 2016. Dus dat zijn ongeveer 895 nachten die hij zou hebben geboekt in het Lowry Hotel, wat oploopt tot de monsterlijke rekening van 590.700 euro - exclusief bijkomende kosten.

Het weigeren van permantente huisvesting bij een nieuwe baan wijst niet bepaald op vertrouwen in je vooruitzichten, maar er worden vragen gesteld over of Mourinho zijn baan bij Man United al dan niet zag als een langetermijn- of kortetermijnperspectief in de eerste plaats. Maar je zou je niet slecht hoeven voelen voor hem, gezien de krankzinnige ontslagspremie van 26 miljoen euro die the Red Devils hem zullen geven - wat de uitbetalingen van 5,5 miljoen euro aan David Moyes en Louis van Gaal op schijntjes doet lijken.

Winnaars: Contracten bij Man Utd

Het vertrek van Mourinho betekent dat meer Man United-speler waarschijnlijk langdurige contracten zullen tekenen in plaats van verleningen van één jaar.

The Red Devils werden gedwongen gebruik te maken van de eenjarige opties in de contracten van David de Gea en Martial , omdat ze niet bereid waren hun toekomst voor een langere termijn aan de club te verbinden.

Mourinho heeft de gewoonte om publiekelijk te schokken of oorlog te voeren met spelers met wie hij persoonlijke problemen heeft, zoals Antonio Valencia en Martial, en er zijn slechts een handvol spelers die hij niet expliciet gedemoraliseerd heeft. Ashley Young, Nemanja Matic, Marouane Fellaini en Romelu Lukaku om er een paar te nomen. Mourinho bleef in de openbaarheid strijden met Marcus Rashford en Jesse Lingard in de pers en het is geen wonder dat meer Man United-spelers zich niet voor de lange termijn wilden binden aan de club zolang Mourinho de leiding had.

Chris Smalling tekende in december een nieuw contract tot de zomer van 2020, als een van de weinige spelers die Mourinho heeft gesteund.

Verliezers: Rest van grote zes Premier League

De laatste spijker in de kist voor Mourinho's tijd bij Man United was het verlies van Liverpool in de Premier League, waardoor ze een achterstand kregen van negentien punten op de koploper en elf punten minder dan nummer vier Chelsea.

Alleen Man City en Liverpool lijken waardige titeluitdagers te zijn, waar Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal allemaal betrokken zijn bij een strijd voor de laatste twee Champions League-plekken. Man United is hulpeloos op de zesde positie gestrand en ziet er dit seizoen niet uit als een uitdager voor een van de prijzen. Mourinho gaf na de nederlaag op Anfield aan dat een notering in de top vier een "wonder" zou zijn, laat staan mededinger voor de titel - wat een verloren hoop is.

Dat kan allemaal meteen veranderen, na de benoemding van een nieuwe manager. De "big five" in de Premier League leek dit seizoen behoorlijk tevreden met de problemen van Man United, waardoor ze een beetje ademruimte kregen terwijl ze strijd om een plek in de Champions League en de landstitel.

Het is altijd interessant om te zien wat een nieuwe manager kan doen bij een club. Zelfs de simpele daad van het ontslag van de negatieve energie die Mourinho omringde, zal door de spelers van de club worden verwelkomd, die onder een nieuwe baas worden opgefrist, nieuw leven ingeblazen en opnieuw worden geactiveerd - en des te meer verlangend om betere resultaten te behalen. Er is geen garantie dat degene die Mourinho opvolgt het beter zal doen dan hij in zijn werk, maar de enige handeling om een nieuw iemand te krijgen, kan genoeg zijn om het evenwicht en de geloof in de ploeg te herstellen - en de rest van de Premier League "big five" moet op zijn hoede zijn.