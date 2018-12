Pogba erkent veranderingen: "Dit is hoe we het willen"

Paul Pogba erkent dat het spel van Manchester United na het vertrek van José Mourinho veranderd is.

United won zondag met 4-1 van Bournemouth, wat de derde overwinning in drie wedstrijden betekende voor interim-manager Ole Gunnar Solskjaer. Pogba en Marcus Rashford schitterden namens de thuisploeg door verschillende doelpunten en assists te produceren.



"Ik weet niet wat de grootste verandering is", zegt Pogba, die in zijn laatste drie wedstrijden drie assists produceerde en vier doelpunten maakte, na afloop in gesprek met Sky Sports . "Misschien beseffen we nu dat we Manchester United zijn. We moeten zo blijven doorgaan en ons weer in de top van de Premier League melden."



"Natuurlijk is er verschil. We wonnen met de oude manager nog steeds wedstrijden, dus het is vooral een andere speelstijl. We zijn nu meer aanvallend en creëren meer kansen. We spelen hoger . Dit is ook hoe we willen spelen. We willen aanvallen en de manager wil aanvallen. Dat is ook wat we laten zien op het veld", besluit de Fransman.



Ook Solskjaer is zeer content met de drie punten. "Je bent als manager altijd op zoek naar verbeteringen, maar het is inderdaad een goed optreden van de jongens. Nu hebben we met Newcastle United een nieuwe horde. We zijn nog wel op zoek naar een clean sheet ", doelt de Noor op het feit dat ook tegen Cardiff City (1-5) en Huddersfield Town (3-1) goals werden geïncasseerd.