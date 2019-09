Pogba, Barcelona, Zidane & de winnaars en verliezers van de zomerse transferperiode

De Real Madrid-trainer wilde zijn landgenoot vastleggen, maar een transfer kwam er nooit. Dit tot grote teleurstelling van beiden.

De Europese transfermarkt is eindelijk gesloten, na een zomer vol met grote deals, langdurige geruchten en plotselinge veranderingen.

Hieronder kijkt Goal naar de grootste winnaars en verliezers van een paar hechtische maanden...

WINNAAR: ANTONIO CONTE

Antonio Conte en Beppe Marotta werkten samen om weer succes te bezorgen na het Italiaanse voetbalschandaal genaamd Calciopoli. Nu werken ze weer samen om hen van het podium af te slaan. De vroege tekenen zijn veelbelovend.

kende een perfecte start van het -seizoen. Op eigen veld werd Lecce verslagen, voordat het zich zondag langs Cagliari worstelde. Hun zomeraanwinsten speelden een cruciale rol.

Conte wilde nog een centrale verdediger vastleggen zodat hij zijn gewenste 3-5-2-formatie kon gebruiken, dus werd de weergaloze Diego Godín transfervrij overgenomen van . Hij wilde het middenveld verjongen, dus werden Nicolò Barella en Stefano Sensi overgenomen van respectievelijk Cagliari en .

Het allerbelangrijkste van alles wat dat Conte een sterke nummer 9 wilde om de aanvall te leiden. Dus werd Romelu Lukaku van gekocht. Conte gelooft dat de Belg, die 65 miljoen euro kostte, zich zal bewijzen als een koopje.

Hoe de komst van Alexis Sánchez op huurbasis gaat uitpakken, valt nog te bezien. De Chileen kende een nog slechtere tijd dan Lukaku op Old Trafford, maar hij geeft Conte nog een aanvalsoptie, wat wederom precies was wat de Italiaan wilde.

Voor het eerst sinds vele jaren heeft Inter zowel een selectie als een coach die in staat is om voor de titel te strijden.

Conte heeft de sfeer rond de club al veranderd en het gevoel van saamhorigheid zal alleen maar verbeteren nu de voormalige aanvoerder Mauro Icardo eindelijk is vertrokken. De ongewenste Argentijn vertrok op de laatste dag van de transferperiode op huurbasis naar Paris Saint-Germain.

Conte's Inter lijkt al op Conte's Juve. La Vecchia Signora zal nu ongemakkelijk op haar troon zitten.

WINNAAR: ATLÉTICO MADRID

Tijdens de zomer raakte Atlético Madrid Diego Godín, Antoine Griezmann, Rodri, Lucas Hernández, Juanfran en Filipe Luís kwijt.

Dat is een geweldige mix van ervaring en talent.

En toch hebben we het hier over hen als een van de belangrijkste winnaars van de transferperiode - waarom?

Omdat ze die bewezen spelers uitstekend hebben vervangen. De resultaten bewijzen dat.

Atlético is koploper in LaLiga. De club heeft de drie openingswedstrijden gewonnen en heeft al vier en vijf punten voorsprong op respectievelijk en .

Wenkbrauwen werden opgetrokken toen Atlético 22 miljoen euro overmaakte aan voor Kieran Trippier, maar de veelzijdige Engelsman, die een slecht seizoen kende in de Premier League, heeft zich snel gevestigd in het Wanda Metropolitano.

Mario Hermoso is naadloos ingepast naast José Giménez in het hart van de defensie, terwijl Real spijt kan krijgen dat ze Marcos Llorente hebben verkocht aan hun rivaal.

De best zomerse aankoop van Atléti is echter ongetwijfeld João Félix.

Het transferbedrag is misschien het hoogste ooit voor een tiener - 126 miljoen euro - maar hij wordt elke cent waard geacht als hij zijn sprankelende vorm tijdens het begin van het seizoen kan vasthouden en los Rojiblancos kan helpen om hun eerste landstitel sinds 2014 te winnen.

VERLIEZERS: POGBA & ZIDANE

Zinédine Zidane stemde ermee in om de handdoek op te pakken om aan boord te gaan van het zinkende schip dat Real Madrid vorig seizoen was. Hij kreeg de verzekering dat hij een grote zeggenschap zou krijgen in de reddingsoperatie.

Dat betekende in feite dat voorzitter Florentino Pérez de spelers vast zou leggen die de Fransman wilde. Het had niet altijd zo gewerkt tijdens de eerste periode van de Fransman - ondanks het feit dat Zidane Real naar drie opeenvolgende 's leidde.

Eden Hazard was het voornaamste doelwit en tien jaar nadat hij de Belg aan Pérez had aangebolen, werd de vleugelspeler voor honderd miljoen euro overgenomen van .

Verschillende andere speler werden ook vastgelegd - Éder Militão, Rodrygo, Luka Jovic en Ferland Mendy - voor in totaal meer dan 300 miljoen euro. Zidane had echter nog steeds het gevoel dat het ontbrak aan een jonge, dynamische en fysiek sterke middenvelder.

Paul Pogba beschikte over al die eigenschappen. Bovendien wilde hij komen, nadat hij had besloten dat hij een nieuwe "uitdaging" wilde en wilde vertrekken bij Manchester United. Dat realiseerde hij zich misschien nadat de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer lichtjaren verwijderd is van de strijd om de Premier League-titel - laat staan de Champions League.

Alleen Real slaagde er niet in om het tot een transfer te laten komen. Het lukte de ploeg niet om afscheid te nemen van spelers die Zidane als overbodig beschouwde om het te financieren: Gareth Bale en James Rodríguez.

Zidane deed zijn best om Bale weg te krijgen, maar hij werd ondermijnd door Pérez. De bestuurder blokkeerde de transfer van de Welshman naar China vanwege zijn bezorgdheid over een gebrek aan opties op de flank nadat Marco Asensio een zware blessure opliep, waardoor hij mogelijk de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Hazard's kleine blessure speelde ook een rol.

Het netto resultaat is dat Pogba bij United is gebleven. De fanbase van de club is al lang moe geworden van zijn waargenomen gebrek aan inzet, op en buiten het veld. En hij moet alleen zichzelf de schuld geven, nadat hij publiekelijk zijn verlangen heeft aangegeven om te vertrekken.

Zidane wordt ondertussen ook geconfronteerd met onrust onder de supporters. Hij heeft pech gehad met blessures, maar nog geen enkele zomerse aankoop van Real is echt op gang gekomen. Er lijkt een gebrek aan vertrouwen te zijn in de nieuwkomers, met name in Jovic, ondanks een goede prestatie tegen tijdens het weekend.

Als gevolg daarvan bestaat er voor het eerst in de coachingscarrière van Zidane bij de supporters twijfel of hij de juiste man is voor de wederopbouw.

Zijn onvermogen om het team aan het einde van vorig seizoen weer op het goede spoor te krijgen, werd toegeschreven aan het feit dat zijn twee voorgangers, Julen Lopetegui en Santiago Solari, beiden waren geflopt. Zidane had in wezen de rotzooi van iemand anders geërfd.

Nu heeft hij echter een grotere invloed gekregen in de transferstrategie van de club en zit hij gedeeltelijk in zijn eigen rotzooi.

VERLIEZER: JUVENTUS

Juventus verdient enorme eer voor het verslaan van Barcelona en Paris Saint-Germain met het aantrekken van Matthijs de Ligt, misschien wel de meest begeerde jonge speler in Europa deze zomer.

Bovendien, hoewel er twijfels zijn over Adrien Rabiot (temperament) en Aaron Ramsey (fitheid), hebben beiden het talent om hun namen toe te voegen aan Juve's lange lijst van succesvolle transfervrij spelers.

Zelfs als we rekening houden met het verrassende doelpunt van Danilo tegen SSC zondag, was de 37 miljoen die betaald werd aan belachelijk. Net als de beslissing om de veelbelovende Moise Kean te laten vertrekken naar , terwijl er nog onzekerheid was om de aanval van i Bianconeri.

Het idee was duidelijk om nog een nummer 9 vast te leggen, idealiter Lukaku, of in ieder geval Mauro Icardi. Paulo Dybala weigerde echter om naar Old Trafford te verhuizen als onderdeel van de voorgestelde Lukaku-deal, terwijl Icardi uiteindelijk naar ging.

Als gevolg daarvan heeft Maurizio Sarri de beschikking over Gonzalo Higuaín (31), Mario Mandzukic (33) en Cristiano Ronaldo (34) als zijn opties voor de spitspositie. Van Dybala is het de verwachting dat hij het grootste deel van het seizoen op de bank zal doorbrengen.

Het betekent dat Juve's aanval overbezet is en dat ze een aantal spraakmakende spelers buiten hun Champions League-selectie moeten laten. Het is, zoals Sarri zelf toegaf, een "gênante" situatie.

De Ligt is een prima aanwinst, maar werd gecompenseerd door het verlies van Giorgio Chiellini die mogelijk het hele seizoen is uitgeschakeld als gevolg van een blessure.

Zoals het nu lijkt, lijkt dit Juventus zwakker in plaats van sterker dan vorig seizoen. En er zal getwijfeld worden aan sportief directeur Fabio Paratici als Juve er niet in slaagt om voor het eerst sinds 23 jaar de Champions League te winnen.

VERLIEZER: BARTOMEU

Op een bepaald moment tijdens Barcelona's poging om Neymar opnieuw vast te leggen, beweerde L'Équipe dat de Blaugrana eigenlijk niet wilde dat het zou lukken. Volgens de Franse krant was de jacht op de Braziliaan slechts een poging om aanvoerder Lionel Messi goed te stemmen, die zijn goede vriend en collega graag terug wilde hebben in Camp Nou.

Zelfs als dat waar was, heeft Barcelona's onvermogen om de deal te sluiten, voorzitter Josep Mario Bartomeu belachelijk gemaakt. En een man in de positie van Bartomeu kan er niet belachelijk uitzien. Het verzwakt iemands positie ten opzichte van de spelers, het bestuur en de clubleden.

Slechts zes maanden geleden beweerde hij dat vleugelspeler Ousmane Dembélé - de jongeling die werd aangetrokken om Neymar te vervangen toen hij twee jaar geleden naar Frankrijk vertrok - een betere speler was dan de Braziliaan. Toch gebruikte Bartomeu de Fransman als toegift. En dat bleek een fout te zijn.

Barcelona bood PSG spelers aan die niet naar het Parc des Princes wilden verhuizen. Ivan Rakitic was uiteindelijk overtuigd, maar de weigering van Dembélé om te vertrekken blokkeerde uiteindelijk de terugkeer van Neymar.

Er moet ook worden opgemerkt dat als Barcelona Antoine Griezmann niet van Atlético Madrid had gekocht voor 120 miljoen euro, ze geen spelers hadden hoeven betrekken in de Neymar-deal en ze de vraagprijs van PSG contact hadden kunnen betalen.

Maar Bartomeu weigerde Griezmann op te geven, die de fans en bestuurders woedend maakte door de manier waarop hij vorig jaar zomer een verhuizing naar Camp Nou publiekelijk afkeurde, nadat hij aanvankelijk de indruk had gewekt dat hij klaar was om Atlético Madrid te verlaten.

Die koppigheid heeft uiteindelijk bijgedragen aan het feit dat Neymar niet kwam, wat op zijn beurt heeft bijdragen aan de enorme druk waar Bartomeu nu onder staat.

Los Cules zijn verbijsterd door het duidelijk ontbreken van een coherent wervingsbeleid. Verschillende belangrijke spelers van de kleedkamer zijn nu van streek dat hun vriend niet thuiskomt, terwijl anderen terecht geïrriteerd zijn dat ze als wisselgeld zijn gebruikt in een roekeloze gok die mislukte.

En dat zou Bartomeu uiteindelijk zijn hoop op herverkiezing kunnen kosten.