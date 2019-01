Podolski over mogelijke terugkeer in Bundesliga: "Waarom niet?"

De oud-speler van Arsenal gelooft dat hij nog steeds een meerwaarde kan zijn voor de Duitse top. Een terugkeer naar de Bundesliga ziet hij wel zitten.

De 33-jarige vleugelspeler verdient zijn salaris nu in Japan, waar hij net als Andrès Iniesta onder contract staat bij Vissel Kobe. Wat de Duitser betreft hoeft dat echter niet het eindstation van zijn carrière te zijn. Hij heeft nog een contract voor een jaar en denkt daarna nog op niveau te kunnen presteren in de Bundesliga. "Waarom niet? Ik durf het nog steeds aan", sprak Podolski na een wedstrijd voor het goede doel. "Ik ben gezond, voel me volledig fit en wil graag nog een paar jaar voetballen."

Podolski's voormalige club FC Köln degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste Duitse afdeling, maar staat er nu goed voor om direct weer terug te keren in de Bundesliga. De aanvaller scoorde voor die ploeg al eens 86 goals in 181, terwijl hij ook nog 42 assists gaf. Poldi hult zich echter in nevelen als men vraagt of hij per se bij die club wil terugkeren. "Ik word er vaak naar gevraagd, maar ik wil mij er niet over uitspreken."

De aanvaller speelde ook 106 wedstrijden voor Bayern München en sluit eveneens niet uit dat hij bij gaat tekenen bij Vissel Kobe. "Ik heb een contract voor dit jaar en voel me geweldig in Japan. Ik denk dat ik in juni of juli terugkeer bij de club en dan zien we wat er gebeurt." Podolski maakte in 44 wedstrijden twaalf goals en acht assists in de J-League, waar Vissel Kobe op de tiende plaats eindigde. Komend seizoen hoopt men echter titelhouder Kawasaki Frontale uit te dagen.