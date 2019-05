Pochettino wijzigt basiself op drie plekken na nederlaag tegen Ajax

Tottenham Hotspur begint in een gewijzigde basiself aan de uitwedstrijd van zaterdagmiddag tegen Bournemouth.

Jan Vertonghen viel vier dagen geleden na een harde botsing met Toby Alderweireld uit tegen en de Belg is niet van de partij tegen the Cherries. Pochettino kiest voor een centraal duo bestaande uit Alderweireld en Davinson Sánchez, terwijl Kieran Trippier en Danny Rose de backposities voor hun rekening nemen.



Dit betekent dat de Londenaren in een andere opstelling zullen aantreden dan in eerste instantie tegen Ajax het geval was. De Argentijnse oefenmeester koos er toen nog voor om met drie centrale verdedigers te spelen, maar lijkt tegen voor een 4-3-3-formatie te opteren. Eric Dier neemt op het middenveld de plek van Victor Wanyama over, terwijl Moussa Sissoko, tegen Ajax nog invaller, ook in de basis begint.



Christian Eriksen is de derde man op het middenveld en hij moet het aanvallende trio bestaande uit Lucas Moura, Dele Alli en Heung-Min Son ondersteunen. De Zuid-Koreaan was tegen Ajax vanwege een schorsing eveneens niet van de partij en hij is na Dier en Sissoko de derde nieuwe naam in de basisopstelling. Son is woensdag wel weer inzetbaar als Tottenham aantreedt in de Johan Cruijff ArenA.



Tottenham bezet, met nog twee competitiewedstrijden te gaan, momenteel de derde positie in de Premier League. Nummer vier , dat als het zo blijft ook rechtstreeks de in gaat, volgt op een afstand van twee punten, terwijl en in theorie ook nog langszij kunnen komen. The Gunners hebben vier punten minder dan de aartsrivaal en Manchester United volgt op vijf punten van Tottenham.