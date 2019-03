Pochettino vol vertrouwen: "Tottenham kan de Champions League winnen"

Mauricio Pochettino heeft veel vertrouwen in zijn elftal. De Argentijn denkt dat Tottenham Hotspur heel ver kan komen in de Champions League.

Tottenham is naar Duitsland gereisd voor de return van dinsdag tegen Borussia Dortmund. Op Wembley waren de Engelsen vorige maand met 3-0 te sterk en dus zijn de kwartfinales dichtbij. Op de persconferentie van maandag kreeg Pochettino de vraag of Tottenham 'all the way' kan gaan.



"In de Champions League, Europa League of nationale bekertoernooien moet je niet alleen wedstrijden winnen, je moet soms ook geluk hebben als je de finale wil halen", reageerde de manager. "Er zijn allerlei omstandigheden die van invloed kunnen zijn, waardoor je de finale kan halen terwijl je misschien niet het beste team bent."



"Wij geloven natuurlijk dat we iedereen kunnen verslaan", benadrukt Pochettino. "Maar eerst moeten we er fel op zitten, professioneel spelen en het resultaat uit de eerste wedstrijd vergeten." De Noord-Londenaren, die zaterdag een punt pakten tegen rivaal Arsenal (1-1), kunnen in Dortmund niet over Kieran Trippier beschikken en ook voor Dele Alli komt het duel waarschijnlijk te vroeg.



In de geschiedenis van de Champions League wist Tottenham één keer de kwartfinales te halen, namelijk in 2010/11. Real Madrid was vervolgens veel te sterk. Toen het toernooi nog de Europacup I werd genoemd, bereikten de Spurs een keer de halve eindstrijd, in 1962 tegen Benfica.