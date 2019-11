Pochettino verdiende meer tijd bij Tottenham, Levy waagt enorme gok met Mourinho

De Londenaren hebben besloten om de Argentijn te laten gaan en met de Portugees hun seizoen weer op de rit te krijgen.

Voor een groot deel van Mauricio Pochettino's periode bij Tottenham was de grootste angst van de Spurs-fans dat ze hem zouden kwijtraken aan een grotere, rijkere club. De manager werd immers gelinkt aan clubs als , en .

Weinigen zagen het vermoedelijk aankomen dat de Argentijn ontslagen zou worden om plek te maken voor José Mourinho, en zeker niet zo snel nadat Pochettino de club naar de -finale had geleid. Een prestatie die ondenkbaar was toen hij in 2014 in Noord-Londen arriveerde.

Na alles wat hij had gepresteerd met de club, met alle moeilijkheden die hij moest overwinnen, had Pochettino toch wel wat meer krediet verdiend? Voorzitter Daniel Levy en zijn bestuur hebben gelijk door te zeggen dat 'de resultaten in eigen land aan het einde van vorig seizoen en de start van het huidige zeer teleurstellend zijn', maar dan denken ze wel alleen maar aan de korte termijn.

Pochettino kwam naar White Hart Lane met de uitdaging om stijlvol voetbal te gaan spelen en ondertussen jonge talenten op te leiden en te laten doorbreken, nadat er was geïnvesteerd in een nieuw trainingscentrum. Bovendien wilde Levy graag een betrouwbare woordvoerder na zijn ervaring met Tim Sherwood.

In ieder aspect leverde Pochettino uitstekend werk af.

Hij implementeerde snel zijn aanvallende speelstijl met pressievoetbal, terwijl eigen jeugdspelers als Ryan Mason, Harry Kane en Andros Townsend vaste basisspelers werden. Die benadering versterkte de band tussen de spelers en de fans op dezelfde manier waarop Frank Lampard dit seizoen heeft verjongd. Harry Winks werd later ook een centrale figuur.

Pochettino bracht de Spurs naar nieuwe hoogten, namelijk vier eindnoteringen op rij in de top vier van de Premier League. Voor zijn komst lukte het de club pas twee keer.

Na de titelstrijd in 2015/16 volgde een tweede plek in 2016/17, een record. Toen Tottenham het jaar erna werd belemmerd door het spelen op Wembley, haalde Pochettino er toch een derde plaats uit. En vorig seizoen, nadat er geen enkele aankoop was gedaan en de langverwachte opening van het nieuwe stadion werd uitgesteld tot april, finishten de Spurs als vierde en werd op miraculeuze wijze de Champions League-finale gehaald.

Ondertussen bleef Pochettino buiten het veld de verantwoordelijkheid nemen om positief te blijven, terwijl de fans Wembley beu waren en de toeschouwersaantallen daalden. De Zuid-Amerikaan was een stijlvolle figuur die trots was op eerlijkheid.

Hij was echter niet perfect.

Voor een manager die herhaaldelijk claimde dat hij iedere mening en kritiek accepteerde, raakte hij wel vaak geïrriteerd als zijn selectiebeleid in twijfel werd getrokken. Zijn minachting voor de nationale bekertoernooien ondermijnde bovendien pogingen van de club om voor het eerst sinds 2008 weer een prijs te veroveren.

Deze selectie had echt een prijs moeten pakken. Het mislukken van die missie zal altijd een vlek blijven op een verder indrukwekkend tijdperk van Pochettino. Mourinho heeft dat probleem niet. Ondanks zijn beruchte periode op Old Trafford slaagde hij er toch in om de en toe te voegen aan zijn palmares, dat al bestond uit drie Premier League-titels, een kampioenschap in LaLiga, twee Champions League-zeges en twee scudetto's. En dat is nog niet eens het hele lijstje.

Afgezien van het ontbreken van prijzen zullen ook de resultaten van Tottenham in de competitie dit jaar een smet vormen op de mooie herinneringen van Pochettino. In dat opzicht heeft hij zichzelf sinds de zomer geen dienst bewezen.

In eerdere seizoenen wist hij meerdere tegenslagen te overwinnen, maar nu leek hij geen antwoorden meer te hebben. Qua tactiek en teamselectie leek het op vallen en opstaan zonder zichtbare verbetering.

Het was treurig om te zien hoe de selectie van de Argentijn plotseling het tegenovergestelde werd van de eenheid die hij bouwde. De ploeg waar de fans verliefd op werden, was een hecht collectief vol energie, jeugdig potentieel en toewijding. De spelers vervulden de filosofie van hun manager door ver naar voren druk te zetten op de tegenstander.

Nu is het een verouderde groep waarvan te veel spelers hun beste jaren achter de rug lijken te hebben. Sleutelspelers wachten op een transfer, aangezien hun contracten aflopen, en het elftal speelt vaak te passief op eigen helft. Wachtend op de tegenstander die aanvalt.

Het is te makkelijk om je te focussen op het vertrek van één speler, maar het is wel opmerkelijk dat de teloorgang van de Spurs in de Premier League begon nadat de 31-jarige Mousa Dembélé in januari vertrok.

Pochettino is niet foutloos te noemen, maar ter verdediging van hem zag hij de problemen wel aankomen.

Begin mei, een maand voor de belangrijkste wedstrijd in het Europese clubvoetbal, sprak hij al over een 'pijnlijke wederopbouw'.

Velen hadden het gevoel dat zulke uitspraken op dat moment wat voorbarig waren, dat het Europese avontuur bewees dat de selectie zijn hoogtepunt bereikte en bij elkaar moest worden gehouden. Maar Pochettino zag al wat hem te wachten stond.

Het is handig om iemand in de buurt te hebben die problemen ziet aankomen. Hij is misschien wel de persoon om erbij te houden als zijn zorgen werkelijkheid worden en er een verandering nodig is.

Levy heeft veel goeds gedaan voor Tottenham en hij is terecht geprezen voor het opleveren van een prachtig nieuw stadion. Hij moet echter ook in de spiegel kijken en nadenken over zijn eigen fouten inzake transfers en contracten.

Pochettino verlaat Noord-Londen met de vraag waarom juist hij, ondanks zijn waarschuwingen en oproep tot actie, is weggestuurd ten faveure van The Special One. Hij moet nu van een afstand toekijken hoe de onvermijdelijke wederopbouw zonder hem zal plaatsvinden. Mourinho kan daarbij gebruikmaken van getalenteerde jongeren als Juan Foyth, Ryan Sessegnon, Tanguy Ndombele en Giovani Lo Celso.

Nadat Pochettino ieder jaar opnieuw de verwachtingen overtrof had de 47-jarige manager die kans zelf ook zeker verdiend. En na die moeilijke verhuizing naar het nieuwe stadion had de clubleiding hem best het vertrouwen kunnen geven. De Spurs staan veertiende, maar het gat met nummer vijf Sheffield United is maar drie punten. Bovendien heeft de ploeg al uitwedstrijden gespeeld tegen , , en .

Waarom nu het ontslag? Waarom die haast? Dat kan toch niet alleen zijn omdat Mourinho beschikbaar was. Dat was hij al sinds vorig jaar december.

Het lijkt erop dat Levy de kans heeft gegrepen om de Portugees vast te leggen voordat het te laat was. Het is ook de moeite waard te vermelden wat er elf maanden geleden gebeurde. Na het ontslag van Mourinho bij Manchester United leek de gevallen grootmacht voor Pochettino te gaan. Niemand dacht destijds dat Tottenham profijt zou hebben van een trainerswissel, maar Levy is kennelijk tot de conclusie gekomen dat de 56-jarige manager een betere optie is. Het wordt interessant om te zien hoe die relatie gaat werken.

Lees beneden verder

Een baan bij Tottenham was altijd al verleidelijk voor Mourinho, die tijdens zijn periode op Old Trafford zijn huis in Londen in bezit hield. Bovendien ging hij niet in op aanbiedingen van andere clubs. De ervaren trainer heeft nu de baan die hij graag wilde, maar hij neemt ook de problemen over die Pochettino moeilijk kon oplossen. Wellicht is dit niet het enige overgangsjaar. Er is een goede kans dat dat ook geldt voor volgend seizoen, als bijvoorbeeld Christian Eriksen en Toby Alderweireld naar alle waarschijnlijkheid zijn vertrokken.

Na te hebben gezien hoe Pochettino deze jaargang herhaaldelijk zijn aanpak en opstelling wijzigde zonder zijn winnende formule te herontdekken, heeft Levy nu hetzelfde gedaan met de managerspositie.

Met het monumentale besluit op dinsdagavond en het volgende op woensdagochtend gokt de voorzitter erop dat er met Mourinho betere dagen aankomen en dat de nieuwe manager de prestaties van Pochettino kan overtreffen.