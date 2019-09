Pochettino verbaast met opvallende uitlatingen na wanvertoning

Mauricio Pochettino reageerde na afloop van de beschamende uitschakeling in de League Cup opvallend gelaten.

kwam dinsdagavond in reguliere speeltijd niet verder dan 0-0 tegen vierdedivisionist Colchester United. Laatstgenoemde club nam vervolgens de strafschoppen beter, waardoor Tottenham is uitgeschakeld. Na afloop zorgde de uitlatingen van Pochettino voor verbaasde reacties bij de fans van de Spurs en de Engelse media.

Pochettino, die tien wijzigingen had doorgevoerd ten opzichte van het uitduel met (2-1 nederlaag), prijst na afloop Colchester United en suggereert dat Tottenham in de winterse transferperiode in actie moet komen. "Colchester heeft het geweldig gedaan, ze hebben het ons moeilijk gemaakt", aldus de Argentijnse coach, geciteerd door diverse Engelse media.

Lees beneden verder

"We mogen niet gaan klagen. We wilden naar de volgende ronde, maar zijn nu uitgeschakeld. Ze hebben ook al uitgeschakeld na strafschoppen. Dit soort dingen gebeuren. Dat heb je met dit toernooi, er kan altijd iets geks gebeuren", aldus Pochettino, die dan naar zijn eigen ploeg en club gaat wijzen. "Iedereen werkt hard om de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, alleen hebben we meer tijd nodig. Januari is ook een goed moment om de situatie te repareren."

"Er gebeuren soms dingen waar je geen grip op hebt. Het betekent dat we mens zijn. In het voetbal moet je soms anders zijn dan het vorige seizoen om succesvol te blijven. We moeten iets anders doen en dat zullen wij ook gaan doen. Misschien spelen wij wel goed, maar heb je toch iets extra's nodig."

"Is het mentaal? Is het energie? Je moet in een selectie ook geen andere belangen hebben. We hebben tijd nodig om weer een teamgevoel te creëren", besluit de Argentijn.