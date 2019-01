Pochettino: "Seizoen lastiger dan ik verwachtte"

Mauricio Pochettino blikt terug op een zeer teleurstellende week, waarin Tottenham Hotspur werd uitgeschakeld in twee bekertoernooien.

De Spurs werden zondagmiddag door een 2-0 nederlaag bij Crystal Palace geëlimineerd in de FA Cup. Donderdag was Chelsea bovendien te sterk in de halve finales van de League Cup. Op Stamford Bridge gaf een strafschoppenserie de doorslag. Pochettino noemt de nederlaag bij Palace van zondag terecht.



"Zij hebben gescoord en wij niet. Daar valt verder niks over te zeggen", reageerde de Argentijn na afloop. "We kunnen het wel over balbezit en doelpogingen hebben, maar als je niet scoort, verdien je het niet om een wedstrijd te winnen." Pochettino wijzigde zijn elftal op acht plaatsen ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Chelsea.



Harry Kane en Dele Alli zijn geblesseerd, terwijl Son Heung-min nog op de weg terug is na deelname aan de Azië Cup. "We hadden met een gek speelschema te maken en dus waren we genoodzaakt om wat te wijzigen. We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden, maar niet zo zwaar als het nu is."



Tottenham Hotspur bezet na 23 speelronden de derde plaats in de Premier League. Het gat met koploper Liverpool is negen punten. Op 13 februari staan de Spurs in de achtste finales van de Champions League tegenover Borussia Dortmund. De return in Duitsland is drie weken later.