Pochettino schrikt van schorsing: "Ik vind het nog steeds oneerlijk"

Mauricio Pochettino is niet te spreken over de schorsing die hij naar aanleiding van een ruzie met een scheidsrechter heeft gekregen van de FA.

De manager van Tottenham Hotspur mag twee wedstrijden niet op de bank zitten na zijn woede-uitbarsting tegen Burnley. De trainer ging na de verloren wedstrijd flink tekeer tegen Mike Dean en dat heeft hem een uitsluiting opgeleverd. "Ik voel me een beetje verdrietig over de straf", vertelt Pochettino voorafgaand aan de wedstrijd tegen Southampton van aanstaande zaterdag tijdens een persmoment.

Tottenham verloor vorige maand met 2-1 op bezoek bij Burnley en Pochettino botvierde zijn frustraties na afloop op arbiter Dean. De Argentijn had echter snel spijt van zijn gedrag en liet weten dat hij een grens had overschreden. Daarnaast bood hij zijn excuses aan. De FA liet het daar echter niet bij zitten: "Ik ben in shock, ik vind het nog steeds oneerlijk en kan niets doen", reageert Pochettino.



Naast de uitsluiting moet de trainer ook een boete van circa 11.600 euro betalen. "Het is de eerste keer dat mijn gedrag niet goed is, maar ik vind deze straf te ver gaan. Ik moet afwachten wat ze als reden opgeven, dat is ongelooflijk, toch? Ik ben nieuwsgierig naar de reden, maar een schorsing van twee wedstrijden is oneerlijk. Ik wil pas weer praten als ik de brief van de FA heb ontvangen, aldus de boze oud-voetballer.



Pochettino mist de wedstrijden tegen Southampton en Liverpool. In het verleden werkte hij bij the Saints. "Ik heb daar anderhalf jaar gezeten, het was een geweldige ervaring", vertelt de manager. "Door omstandigheden verliet ik de club. Ik en mijn familie hebben veel gehuild toen we weggingen. Het was een van de belangrijkste periodes in mijn leven. Ik hoop dat wij ze zaterdag zullen verslaan, maar ik wens Southampton het allerbeste."