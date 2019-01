Pochettino over 'spygate': "Bielsa was verkeerd"

Maurico Pochettino heeft veel aan Marcelo Bielsa te danken, maar toch kiest hij in 'spygate' de kant van Frank Lampard.

In de Engelse media werd afgelopen week veel geschreven over de 'spion' die Bielsa, manager van Leeds United, naar het trainingscomplex van Derby County had gestuurd om stiekem een oefensessie van die ploeg te bekijken. Beide teams stonden vorige week vrijdag tegenover elkaar in de Championship-divisie, waarin Leeds momenteel koploper is.



Tottenham-manager Pochettino begon zijn loopbaan als speler ooit bij Newell's Old Boys, waar Bielsa toen trainer was. Later werkten de twee landgenoten ook samen bij Espanyol en de Argentijnse nationale ploeg. Toch kiest Pochettino partij voor Lampard, de coach van Derby County. "De situatie maakt me een beetje verdrietig. Het is belangrijk dat ik mijn speciale band met Marcelo los kan zien van een incident van een week geleden", reageerde de Spurs-trainer op een persconferentie.



"Ik zal altijd van hem houden, want hij is zó belangrijk voor me geweest. Maar als het gaat om de situatie van vorige week, kan ik het niet met hem eens zijn. Het is in mijn ogen verkeerd", aldus Pochettino. "Ik begrijp de gevoelens van Frank Lampard. Het is moeilijk om uit te leggen."



Volgens sommige analisten zou Bielsa het hebben gedaan omdat hij de Engelse voetbalcultuur niet goed genoeg begrijpt, maar Pochettino gaat daar niet in mee. "Er zijn allerlei meningen gegeven waar we naar kunnen luisteren. Ik vind het gewoon jammer. In plaats van dat we over voetbal praten, en over hoe goed Leeds United dit seizoen presteert, praten we nu over een incident dat het voetbal niet echt helpt."



"Het verandert natuurlijk niet hoe ik over Marcelo denk, maar ik kan het niet eens zijn met wat er is gebeurd." Leeds United won de wedstrijd overigens met 2-0 en staat nu vier punten los van Sheffield United en Norwich City, de gedeelde nummers twee. Derby County strijdt ook nog mee om promotie naar de Premier League, want de ploeg van Lampard staat zesde.