Pochettino over geruchten: "Eriksen is hier gelukkig"

Mauricio Pochettino stelt dat Christian Eriksen er geen probleem mee heeft dat hij ook dit seizoen voor Tottenham Hotspur speelt.

Eriksen heeft in Noord-Londen een contract tot het einde van dit seizoen. Tottenham wil graag langer met hem door, maar de Deense middenvelder liet vorig seizoen al doorschemeren dat hij een nieuwe uitdaging ook wel ziet zitten. Ondanks vele geruchten kwam het afgelopen zomer echter niet tot een transfer naar bijvoorbeeld of .

"Ik had graag gezien dat ik mijn toekomst kon bepalen, zoals in Football Manager. Maar zo werkt het jammer genoeg niet", zei de oud-Ajacied eerder deze maand nog in Ekstra Bladet. Volgens Pochettino betekent dat niet dat zijn pupil nu met tegenzin voor de Spurs voetbalt.

"Christian is hier altijd gelukkig geweest. Natuurlijk heeft iedereen z'n doelstellingen, maar ik heb voor de wedstrijd tegen al gezegd dat hij er met zijn gedachten helemaal bij is. Daarom heb ik hem ook opgesteld", zegt de Argentijn in de Engelse media. "Hij is een hele belangrijke speler voor ons en we waarderen hem enorm."

Pochettino is blij dat de transfermarkt nu gesloten is. "Dit is de selectie waarmee we het gaan doen tot januari, wanneer de geruchten weer op gang komen. Het collectief is nu het belangrijkst. De individuele situaties moeten we aan de kant schuiven."

verzamelde vijf punten in de eerste vier competitieduels van het nieuwe seizoen, wat voorlopig een negende plaats oplevert. Zaterdag hervatten de Spurs de Premier League met een thuiswedstrijd tegen en woensdag is de eerste -wedstrijd tegen Olympiakos (uit).