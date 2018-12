Pochettino: "Natuurlijk, hij is iemand die de club voor de toekomst wil hebben"

Christian Eriksen is ook dit seizoen weer een van de belangrijkste voetballers van Tottenham Hotspur.

De middenvelder, afgelopen zondag een van de uitblinkers in het doelpuntenfestijn tegen Everton (2-6), staat nog maar tot de zomer van 2020 op de loonlijst en de supporters van the Spurs vrezen dan ook een vertrek van de gewilde Deens international.

Mauricio Pochettino kan de zorgen rondom de toekomst van Eriksen niet wegnemen. "Voetbal is zo ontzettend dynamisch. Elke dag is anders, elk seizoen is anders", benadrukt de manager van Tottenham. "Het is niet alleen het standpunt van de club. Het is altijd een beslissing van de voetballer. Nu is het moment om van het heden te genieten."



"Natuurlijk, hij is iemand die de club voor de toekomst wil hebben, maar we moeten gefocust blijven", benadrukte de Argentijn. "Een voetballer als Eriksen is gefocust en probeert geweldig werk te verrichten op een manier zoals wij dat verwachten. De beslissing zal aan het einde van het seizoen vallen, of wellicht in de komende dagen. Of in januari."



Eriksen, die in februari zijn 27e verjaardag viert, maakte medio 2013 voor maximaal 12,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Tottenham. "Voetbal is zo dynamisch. Het is beslissing, beslissing, beslissing. Ik hoop dat we de beste beslissing voor de club nemen en ik hoop dat de voetballer de beste beslissing voor zijn persoon én de club kan nemen. Het draait om onderhandelen en er kan van alles gebeuren. In het voetbal moet je altijd doorgaan", besloot Pochettino.