Pochettino maakt samen met drietal kans op titel van 'Trainer van het Seizoen'

Tottenham Hotspur heeft een ijzersterke comeback nodig om de Champions League finale te halen, maar de trainer eindigt mogelijk sowieso in de prijzen.

Mauricio Pochettino bereidt zich momenteel met de Spurs voor op de return van de halve finales van de tegen en de coach kan dit seizoen naast het miljardenbal ook een individuele prijs op zijn naam schrijven. De Argentijnse oefenmeester is namelijk, net als Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Nuno Espirito Santo, genomineerd voor de titel van 'Trainer van het Seizoen' in de Premier League.

Pochettino bezet momenteel met Tottenham de vierde positie in de Premier League, al kan die plek in theorie in de laatste speelronde nog uit handen worden gegeven. Nummer vijf heeft drie punten minder dan the Spurs, die wel een veel beter doelsaldo hebben. Tottenham treft in de laatste speelronde, terwijl de rivaal uit Noord-Londen het opneemt tegen .



Naast Pochettino zijn ook Guardiola en Klopp genomineerd voor de trofee. De trainers van en vochten dit seizoen een verbeten titelrace uit en Guardiola lijkt aan het langste eind te gaan trekken. The Citizens hebben met nog een wedstrijd voor de boeg een punt meer dan Liverpool en kunnen tegen het kampioenschap veiligstellen.



Liverpool ontvangt aankomende zomer op Anfield en Klopp treft dan toevallig een medegenomineerde. Espirito Santo is namelijk de laatste trainer die kans maakt op de prijs voor beste trainer van het seizoen. De Portugees promoveerde begin dit seizoen met the Wolves naar de Premier League en maakte een uitstekend seizoen door, waarin de club zelfs nog kans maakt op een ticket voor de .