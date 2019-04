Pochettino lovend: "Ik snap waarom Ajax zoveel geld voor hem krijgt"

plaatste zich onlangs ten koste van voor de halve finales van de en om de eindstrijd te kunnen bereiken zullen de Londenaren af moeten zien te rekenen met . Dinsdagavond staat in Londen het eerste duel van het tweeluik tussen the Spurs en de Amsterdammers op het programma en trainer Mauricio Pochettino heeft de tegenstander in de aanloop naar die wedstrijd grondig geanalyseerd.

Veel wijzer is hij hier echter nog niet van geworden: "Het is moeilijk om een zwakte te vinden bij Ajax", liet hij maandagmiddag tijdens een persmoment optekenen door de NOS . "De resultaten spreken voor zich en vertellen hoe goed ze zijn. Ze doen daar fantastisch werk, want niemand geloofde dat Ajax de halve finales zou halen. Ze verdienen het om hier te zijn."



Pochettino is dan ook onder de indruk van wat Ajax dit seizoen heeft laten zien in het miljardenbal: "Ze zijn ongeslagen gebleven in de poulefase, in een groep met . Ze hebben ongelooflijk veel kwaliteit en ik snap wel dat zoveel geld voor Frenkie de Jong betaalt. Maar niet alles draait om hem", ging hij verder.



Waar collega Erik ten Hag over een nagenoeg fitte selectie kan beschikken, zijn de zorgen bij Tottenham groter. Heung-Min Son is vanwege een schorsing niet van de partij, terwijl Moussa Sissoko en Jan Vertonghen twijfelgevallen zijn door lichte fysieke ongemakken. Topscorer Harry Kane is niet van de partij en zal ook de return van aankomende week in Amsterdam moeten missen: "Uitgesloten", is Pochettino duidelijk als het over de kansen van Kane om nog tegen Ajax te spelen gaat.