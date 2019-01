Pochettino is resoluut: "Nee, hij komt niet in mijn plannen voor"

Vincent Janssen maakte zondag zijn eerste doelpunt sinds 14 mei, toen hij namens Fenerbahçe scoorde in het duel met Karabükspor.

Terwijl het eerste van Tottenham Hotspur zich voorbereidde op de topper tegen Manchester United, kwam Janssen bij de beloften tot scoren in de wedstrijd tegen West Ham United (1-1).

De 24-jarige Janssen maakte vorige week maandag tegen het tweede van Liverpool zijn rentree en maakte zondag dus zijn eerste doelpunt. Desondanks hoeft de linkspoot niet te rekenen op kansen in het eerste elftal van Mauricio Pochettino. "Nee, hij komt niet in mijn plannen voor", reageert de manager in de Engelse pers.



Harry Kane is de eerste spits bij Tottenham en verder kan Pochettino beschikken over Fernando Llorente. Tenzij de Spanjaard vertrekt, lijkt Janssen dus ook in de tweede seizoenshelft geen minuten te zullen maken bij the Spurs . Llorente wordt overigens nog wel nadrukkelijk in verband gebracht met Athletic Club.



Janssen werd twee jaar geleden voor minimaal twintig miljoen euro overgenomen van AZ. In zijn eerste seizoen wist hij geen potten te breken in de Premier League. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Fenerbahçe, maar mede door blessureleed kwam hij ook daar niet uit de verf. Janssen kampte de afgelopen maanden met een slepende voetblessure.