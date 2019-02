Pochettino: "Ik wist dat hij in staat was in wat hij nu doet"

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino is niet verrast door de groei die Jadon Sancho doormaakt bij Borussia Dortmund.

De Engels international stapte in de zomer van 2017 over van Manchester City naar Dortmund, waar hij het gevoel had door de vertrekken uit de Premier League makkelijker in actie te komen in een eerste team.

Hij was al een zeer belangrijke speler voor Engeland dat het WK Onder-17 won, maar zijn prestaties sindsdien heeft van hem misschien wel de meest veelbelovende tiener gemaakt. Nog maar achttien jaar oud, Sancho was negen keer de aangever in de Bundesliga en scoorde zelf zeven keer in 21 wedstrijden dit seizoen en werd een belangrijk onderdeel van de aanval van Dortmund naast Paco Alcácer en Marco Reus.

Woensdagavond keert Sancho tijdelijk terug naar Engeland als hij met zijn ploeg een bezoek brengt aan Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

"Ik ben niet zo verbaasd over hem, omdat ik wist dat hij in staat wat in wat hij nu doet, met speeltijd", vertelt Pochettino op de persconferentie in aanloop naar het duel. "We spraken de afgelopen jaren dat hij een enorm belofte was om een zeer goede speler te zijn. Hij laat in Duitsland zien dat hij de Bundesliga en de Champions League aankan."

Tottenham eindigde de groepsfase als tweede met acht punten, waar het Internazionale en PSV voor bleef. Pochettino kijkt nu uit naar de knock out-fase van het toernooi.

"Champions League voor een derde jaar op rij is een bonus. Hoe we concurreren in de Premier League en de Champions League, om bij de laatste zestien te zitten is een bonus. Onlangs zag ik dat we vanaf begin december het beste team in de Premier League zijn en dat zegt veel goeds over de ploeg. Ze geven hun best en ik ben zo trots om voor deze groep te staan."

"Ik geloof echt dat we elke wedstrijd wie we spelen kunnen winnen, maar weten dat deze competitie zo zwaar is. We staan tegenover een team dat bovenaan staat in Duitsland. Met alle respect voor het team waartegen we spelen, we geloven dat we iedereen kunnen verslaan."

"Als je eerlijk bent tegen jezelf met wat Tottenham de afgelopen jaren aan het doen is, vind ik het fantastisch van top tot teen. Het is te proberen om in de toekomst dichter bij het winnen te staan. Het zal waar zijn."