Pochettino: "Ik wil twintig jaar bij Tottenham blijven"

De Argentijn is favoriet om de nieuwe manager van Manchester United, maar zegt ervoor open te staan zijn carrière bij Tottenham Hotspur af te sluiten.

Mauricio Pochettino zegt dat hij graag twintig jaar trainer van Tottenham Hotspur zou zijn. De oefenmeester stapte in 2014 over van Southampton en heeft de Londenaren sindsdien getransformeerd in een ploeg die om de Engelse landstitel kan strijden.

Onder zijn leiding eindigden de Spurs driemaal in de top drie in vier jaar tijd. Momenteel staat de ploeg ook op de derde plaats in de Premier League, met een achterstand van zes punten op koploper Liverpool en slechts twee op Manchester City.

De Argentijn wordt dankzij die prestaties veelvuldig gelinkt aan een zomerse overstap naar Old Trafford, maar Pochettino stelt dat hij zich enkel focust op Tottenham, voor zowel de korte als de lange termijn. "Ik hoop, of beter gezegd ik wens, hier twintig jaar te mogen zijn. Daarna zie ik wel of ik dan ergens anders aan de slag ga of mijn carrière hier beëindig."

"Ik ben hier zo gefocust en hoop de club te helpen aan alles wat het nodig heeft om historie te schrijven", vervolgt hij zijn relaas tijdens een persconferentie. "Dat zou fantastisch zijn. Ik ben enorm hier blij hier te werken en om onder deze druk te presteren. Waarom zou ik dat niet zijn?"

De voormalig trainer van Espanyol tekende afgelopen zomer nog een vijfjarig contract bij de Spurs, maar werd sindsdien toch steeds in verband gebracht met een vertrek, waarvan het niet lijkt te komen. Met name Real Madrid en United kwamen veel voorbij. Santiago Solari staat nu aan het roer bij Real en Ole Gunnar Solskjaer is ingevlogen als tussenpaus om het seizoen af te maken in Manchester.

Gezien de huidige malaise van Real Madrid lijkt Solari geen zekerheidje voor volgend seizoen, waardoor nieuwe geruchten over Pochettino ongetwijfeld opnieuw de kop op zullen steken. De oefenmeester heeft echter in zijn hoofd om voormalig rivaal Arsène Wenger naar de kroon te steken. De Fransman zwaaide afgelopen zomer af bij Arsenal na 22 jaar trouwe dienst.

"Als ik de mogelijkheid heb, wil ik hem vragen of hij tevreden is met de manier waarop hij is gestopt bij Arsenal", aldus Pochettino. "Vanuit mijn optiek is het onterecht hoe mensen hem toen behandeld hebben", besluit de Argentijn. Wenger raakte in de laatste maanden van zijn lange periode als trainer het vertrouwen van de fans en zijn spelers kwijt, al kreeg hij na de laatste wedstrijd wel een minutenlang applaus van alles en iedereen met een Arsenal-hart.