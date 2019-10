Pochettino: "Ik sta achter onze ploeg en steun hen volledig"

Mauricio Pochettino steunt zijn spelers van Tottenham Hotspur nadat de ploeg zondag de vierde competitienederlaag van het seizoen leed.

The Spurs kenden op bezoek bij een droomstart nadat Harry Kane zijn ploeg binnen de minuut op voorsprong kopte. Na rust herstelden the Reds de schade en won het via doelpunten van Jordan Henderson en Mohamed Salah. Salah scoorde vanaf de strafschopstip nadat Serge Aurier een overtreding had gemaakt op Sadio Mané.

"Ik sta achter onze ploeg en steun hen volledig", vertelt Pochettino in gesprek met Engelse media. "We hebben 29 spelers en ze zullen allemaal de mogelijkheid hebben om te spelen. Na vijf en een half jaar bij Tottenham is het een tijd om allemaal samen te zijn en onze steun te tonen."

"Het was een zeer competitieve wedstrijd en we hebben goed gevochten. Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld in het feit dat we niet veel balbezit hadden en hen niet konden dwingen om dieper te spelen. In dat opzicht ben ik teleurgesteld, maar we strijden en we moeten door blijven gaan."

"We speelden tegen een zeer goed team. Ik denk dat Liverpool een van de beste teams in Europa is en we waren erg competitief."

Tottenham staat na tien wedstrijden op de elfde plek in de Premier League, waar de achterstand op koploper Liverpool inmiddels zestien punten is. De wedstrijd had anders kunnen lopen als Son Heung-Min de 0-2 had gemaakt, maar zijn schot raakte de lat. Vier minuten na de misser maakte Henderson gelijk.

"We hebben dit seizoen meer punten verdiend. Deze dingen gebeuren en dat is het moment om sterker te blijven. Misschien had dit soort situaties in andere seizoenen geresulteerd in 2-0 of 3-0 voor ons in de tweede helft, maar vandaag was het anders.