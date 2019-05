Pochettino: "Het is gênant om over mijn toekomst te praten"

Mauricio Pochettino weigert in te gaan op vragen van journalisten over zijn positie bij Champions League-finalist Tottenham Hotspur.

Voorafgaand aan de bizarre tweede halve finale tegen suggereerde de Argentijn dat hij zou overwegen om ermee te stoppen als zijn elftal voor 'een wonder' zou zorgen en de trofee zou winnen. Na het verrassende vertrek van Massimiliano Allegri bij werd Pochettino al aan de Italiaanse kampioen gelinkt. De manager wil er echter niets over kwijt.



"Vandaag is niets belangrijker dan wat er voor ons ligt", verwees Pochettino maandag naar de grote finale tegen . "We kunnen historie schrijven en onze fans en families het grootste geluk in de voetbalwereld geven. Het is gênant en een schande om na te denken over individuele zaken. Ik ben niet belangrijk."



Kane is fit voor CL-finale: "Ik voel me goed"



"Geruchten zijn slechts geruchten en die zullen er altijd zijn. Onze focus ligt voor 200 procent op de finale. Na de finale hebben we wel tijd om te praten", aldus de 47-jarige trainer.



Tottenham ging in de Premier League dit seizoen twee keer met 2-1 onderuit tegen Liverpool, maar volgens Pochettino zegt dat weinig. "Dit wordt een hele andere wedstrijd. We kunnen ons niet voorbereiden op een -wedstrijd door terug te kijken naar een wedstrijd van maanden geleden. In deze situatie en in deze competitie hebben we nooit eerder tegen elkaar gespeeld."