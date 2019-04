Pochettino​: 'Het gaat verder dan een tactische aanpak"

Mauricio Pochettino is van mening dat geluk speelde een rol voor Tottenham Hotspur om de halve finale van de Champions League te halen.

Tottenham bereikte de halve finale nadat het in de kwartfinale over twee wedstrijden afrekende met . Nadat het thuis met 1-0 had gewonnen, verloor de ploeg in het Etihad Stadium met 4-3, waardoor the Spurs op basis van uitdoelpunten zegevierden. is nu de volgende tegenstander voor de Londenaren.

"Er is niets concreets, het had met veel dingen te maken", vertelt Pochettino in gesprek met Goal als hij terugkijkt op het toernooi tot dusver. "Het gaat verder dan een tactische aanpak. Het gaat om kwaliteit, het overwinnen van omstandigheden die plaatsvinden, de verschillende momenten die een wedstrijd heeft en ook door wat geluk te hebben. We moeten niet te trots worden, maar we voetballen kwalitatief ook goed. We zien elke wedstrijd met moed tegemoet."

Tottenham dacht in de laatste minuten van de wedstrijd tegen Manchester City dat ze werden uitgeschakeld door een beslissende treffer van Raheem Sterling, maar na ingrijpen van de VAR werd de treffer van de Engelsman geannuleerd en bleef het zodoende 4-3.

"Bij het vijfde doelpunt ging de stemming zo snel van teleurstelling naar opluchting vanwege buitenspel. Emoties gingen altijd op en neer. Pas op dat moment voelde ik dat de wedstrijd wegglipte. Iedereen die niet wint, wordt te snel als mislukking bestempeld, ik hou niet van dat woord."

"Het is niet eenvoudig om de te winnen, alleen won er drie op rij en dat is ongelooflijk, want naast de Premier League is dat het moeilijkst. Het is oneerlijk, zelfs als had City het winnen van de Champions League als een van hun doelen."