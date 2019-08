Pochettino hekelt 'stomme geruchten' in aanloop naar Londense derby

Mauricio Pochettino kan weinig met de geruchten over een vertrek bij Tottenham Hotspur.

De Argentijn, die in 2014 aan de slag ging in Noord-Londen, heeft van zijn elftal een stabiele ploeg uit de top zes van Engeland gemaakt en vorig seizoen haalden de Spurs zelfs de finale van de . Pochettino werd door die goede prestaties gelinkt aan en .

In de aanloop naar de beladen derby tegen ontstonden op sociale media geruchten dat Pochettino na de kraker van zondag opstapt. De 47-jarige manager zou ontevreden zijn over het transferbeleid van zijn werkgever. "Wat kan ik over zulke stomme geruchten zeggen?" reageerde hij vrijdag tijdens zijn persconferentie.

"Na vijf jaar is dit de start van mijn zesde seizoen. Jullie weten wat we deze zomer gedaan hebben om de selectie te herbouwen. Alleen sociale media kunnen zoiets stoms verzinnen", aldus Pochettino.

Bij sommige Engelse bookmakers kunnen fans al geen geld meer inzetten op Pochettino die als eerste Premier League-manager dit seizoen zijn club verlaat. "Gokken jullie? Dat kan nu niet meer, jullie zijn jullie geld kwijt!"

staat na drie speelronden op vier punten. Na de zege op Aston Villa volgde een remise bij en een uitnederlaag tegen . Arsenal klopte Newcastle en en ging vorig weekend met 3-1 onderuit bij . De Noord-Londense derby in het Emirates Stadium begint zondag om 17:30 uur.