Pochettino geeft positieve draai aan blessure Kane: "Het is een mooie kans"

De relatief lange afwezigheid van Harry Kane zorgt niet voor paniek bij Tottenham Hotspur. Manager Mauricio Pochettino denkt liever in kansen.

De oefenmeester benadrukt tegenover Sky Sports dat de blessure van de spits geen verandering brengt in de plannen van de club tijdens deze transferperiode. De Argentijnse trainer ziet de blessure van Kane juist als een mooie kans voor talenten om te laten zien wat zij in huis hebben. Tottenham maakte dinsdag bekend dat Kane tot aan begin maart is uitgeschakeld. De spits raakte in de wedstrijd tegen Manchester United geblesseerd aan zijn linkerenkel.

Uit onderzoek bleek dat de banden van zijn enkel beschadigd zijn. Hij heeft een kleine twee maanden nodig om er weer bovenop te komen. Omdat Heung-Min Son door zijn deelname aan de Azië Cup afwezig is, is de spoeling dun in de voorhoede van the Spurs . Desondanks zijn de transferplannen van de club ongewijzigd. "Wat er gebeurd is met Harry heeft onze benadering van de transferwindow niet veranderd."



"Van Son wisten we al weken dat hij ging spelen op de Azië Cup", aldus de manager. "We wisten ook al dat het moeilijk gaat worden om de speler te halen die we willen. Het heeft onze benadering niet veranderd. Ik denk dat dit een mooie kans is voor andere spelers om meer aan spelen toe te komen, om zichzelf te laten zien. Het is bovendien een mooie kans voor talenten uit de eigen opleiding om hun kwaliteiten te tonen. We weten hoe belangrijk een fitte Harry Kane voor ons kan zijn. Maar we hebben een brede selectie en zijn afwezigheid mag geen excuus zijn."