Pochettino erkent foute beslissing tegen Ajax: "Natuurlijk was dat niet goed"

Mauricio Pochettino ziet nog steeds kansen voor Tottenham Hotspur op een plaats in de finale van de Champions League, op 1 juni in Madrid.

De Londenaren verloren dinsdagavond in eigen huis met 0-1 van en zullen dus volgende week woensdag per se moeten winnen. "Alles is nog open", concludeerde de Argentijn.



"In de eerste dertig minuten had Ajax heel veel energie", blikte Pochettino terug op het eerste duel met Ajax. "Met die goal deden ze ons pijn. Zij waren veel frisser. Maar in de tweede helft hebben we ze ook onder druk gezet, met dank aan een goede invalbeurt van Moussa Sissoko. Die tweede helft geeft ons hoop op een plek in de finale", benadrukte de oefenmeester van de Premier League-club.



"We moeten scoren in Amsterdam en we moeten ook winnen", besefte Pochettino. "Maar dat kunnen we ook. Het is nog echt niet gespeeld." Achteraf gezien wilde de trainer inzien dat zijn startopstelling met vijf verdedigers niet de juiste was. "Natuurlijk was de vorm niet de goede. En natuurlijk, ik ben niet blij nu. Maar je kan ook niet zeggen of we een beter resultaat hadden gehaald met een andere speelwijze. Het lag vooral aan het gebrek aan energie."



"En we waren wat slordig. Hoe we de wedstrijd hebben aangevangen was niet goed. En ik ben de manager dus ook verantwoordelijk." Pochettino verwacht dat Jan Vertonghen op tijd hersteld is voor het beslissende duel van volgende week. De Belg viel al voor rust uit na een botsing met doelman André Onana. 'Hij was duizelig, maar volgens mij gaat het wel weer. We hebben nog een week."