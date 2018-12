Pochettino enthousiast over de toekomst bij Spurs

Mauricio Pochettino kan niet wachten om met Tottenham Hotspur het nieuwe stadion in gebruik te nemen. De Argentijn kijkt uit naar de komende periode.

Pochettino wordt in Engeland genoemd als de topkandidaat om na dit seizoen de nieuwe manager van Manchester United te worden. Het is echter nog maar de vraag of het United gaat lukken om de voormalige verdediger uit Noord-Londen weg te krijgen. In gesprek met Sky Sports spreekt Pochettino vol enthousiasme over de huidige ontwikkelingen bij de Spurs.



"We hebben straks misschien wel de beste faciliteiten ter wereld, zowel het trainingscentrum als het nieuwe stadion. Op voetbalgebied zit alles hier op hetzelfde niveau. Uiteindelijk wordt het dan tijd om prijzen te winnen en te leveren wat mensen verwachten", aldus de 46-jarige Zuid-Amerikaan, die in de zomer van 2014 bij Tottenham Hotspur aan de slag ging.



Onder leiding van Pochettino wonnen de Spurs nog geen prijzen. "Maar we hebben al wel veel bereikt. Het belangrijkste is dat we hier een platform hebben gecreëerd tussen alle leden van de technische staf, in de jeugdacademie en het eerste elftal. Dat platform is veel belangrijker dan één persoon."



"Ik heb veel contact met Daniel Levy (voorzitter van de club, red.) en onze communicatie is heel goed. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat is natuurlijk normaal. Daniel heeft veel ervaring bij het managen van zulke projecten", aldus de manager. "Er gebeurt van alles binnen een voetbalclub, dus we hebben bijna elke dag contact. Soms luister ik vooral naar hem en ben ik het met hem eens, maar op een ander moment moet hij instemmen met beslissingen die ik zelf neem."



Tottenham Hotspur plaatste zich eerder deze week met een 0-2 zege bij rivaal Arsenal voor de halve finales van de League Cup. Daarin is Chelsea binnenkort de tegenstander. De Spurs wonnen het toernooi in 2008 en dat is tevens de laatste prijs die de Londenaren wisten te veroveren.