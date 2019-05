Pochettino: "Emoties zullen de doorslag geven in de Champions League-finale"

Mauricio Pochettino verwacht dat emotie en niet tactiek voor de beslissing zal zorgen in de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham.

Op 1 juni staan beide Engelse clubs in Madrid tegenover elkaar in de eindstrijd, waar voor het eerst in de geschiedenis in de finale staat. In de Premier League eindigde als tweede, waar the Spurs het seizoen beëindigden als vierde.

"Het is onmogelijk om te zeggen dat het gewoon zo maar een wedstrijd is", vertelt Pochettino tijdens de Bilbao International Football Summit. "Het mooiste is dat we er drie weken van gaan genieten, we bleven unieke momenten."

"Iedereen verwacht een tactische strijd, maar emoties zullen de doorslag geven. We zijn twee teams die elkaar goed kennen, dus geen enkele tactiek zal een verrassing zijn. De emotionele kant zal van fundamenteel belang zijn."

Pochettino ziet in zijn Tottenham de underdog voor de finale. "Misschien is Liverpool de favoriet omdat ze vorig jaar in de finale stonden en tot op het einde hebben gestreden voor de Premier League-titel. Ze hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de Premier League of de te winnen."

"Niemand had verwacht dat Tottenham in staat was om de finale te bereiken, maar we zijn hier op eigen kracht gekomen. Dit maakt het nog verbazingwekkender en je geniet er op een andere manier van. We kunnen geschiedenis schrijven. Uiteraard speel je een finale om te winnen en we bereiden ons voor om te winnen."