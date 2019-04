Pochettino: "De ploeg die Lionel Messi heeft is favoriet"

Het team waarin Lionel Messi speelt is de favoriet om de Champions League te winnen, zo stelt Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino.

Tottenham neemt het in de halve finale van de op tegen , waar het andere tweeluik tussen en zal gaan. The Spurs zijn de enige van de overgebleven ploegen die nooit het toernooi hebben gewonnen, laat staan in de finale gespeeld.

"Voor mij is er geen favoriet als we zien wat er in de kwartfinales is gebeurd", vertelt Pochettino in een exclusief interview met Goal . "Maar persoonlijk is de favoriet de ploeg die Lionel Messi heeft, en dat is Barcelona. Als dat niet zo was, had elke halve finalist in mijn ogen 25 procent kans."

Tottenham werd zaterdag voor het eerst verslagen in hun nieuwe stadion, toen Michail Antonio aan de 0-1 zege hielp. Pochettino is kritisch op de FA om hen niet toe te staan om hen wat rust te gunnen in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax, waar de KNVB dat wel deed voor de Amsterdammers.

"We zijn deze dagen erg gefocust geweest op de Premier League, afgelopen zaterdag speelden we tegen West Ham. We kijken nu naar Ajax, we kennen ze goed. We zullen onder druk gezet worden omdat we geen week rust hebben gehad om ons erop voor te bereiden. Daarnaast hebben we een derby gespeeld en we weten niet in welke conditie onze spelers zullen zijn."

"Alle teams zouden in deze fase van de competitie en met de halve finale van de Champions League hetzelfde aantal voorbereidingsdagen moeten hebben. Zo niet, dan is dat een nadeel, maar pas op, het is geen excuus. Ik zou hetzelfde zeggen als het andersom was voor hen."

"Soms houden we er geen rekening mee dat de clubs in Engeland met een nadeel beginnen omdat we niet rusten met Kerst, we spelen nog een extra toernooi en we zijn een maand eerder begonnen met de competitie."