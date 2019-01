Ploeggenoten blij met uitblinkende Cillessen: "Ik hoop dat hij blijft"

Jasper Cillessen vervulde woensdag een hoofdrol bij het succes van Barcelona in de Copa del Rey en krijgt daarvoor alle lof van zijn ploeggenoten.

De Catalanen hadden een 2-0 achterstand weg te werken en de ploeg van Ernesto Valverde slaagde daarin met vlag en wimpel. Bij een 1-0 voorsprong keerde Cillessen een strafschop van Éver Banega, terwijl hij een paar minuten eerder met een weergaloze redding de 1-1 al had voorkomen. Na rust liep Barça uit naar een 6-1 overwinning en waren de complimenten voor Cillessen.

De Nederlandse doelman werd na afloop bestoken met complimenten van zijn trainer en ploeggenoten. "We hebben twee geweldige keepers en Jasper is iemand van wereldklasse", aldus Valverde na afloop, geciteerd door Marca . "We mogen onszelf gelukkig prijzen dat we over hem kunnen beschikken. De afgelopen tijd hebben we veel van ons succes te danken aan onze keepers." Ook Lionel Messi was blij met het goede keeperswerk van Cillessen. "Als zij hadden gescoord was het lastiger geworden voor ons, maar gelukkig zijn we door naar de volgende ronde."



De Oranje-international moet bij Barcelona doorgaans genoegen nemen met een rol als tweede keeper. De Duitser Marc-André ter Stegen speelt in LaLiga en de Champions League, daar waar Cillessen zijn wedstrijden afwerkt in het Spaanse bekertoernooi. Naar verluidt is er volop interesse in de Nederlander. "Hij is ontzettend belangrijk voor ons en geliefd in de kleedkamer", reageert Jordi Albi, die hoopt dat Cillessen het seizoen afmaakt in het Camp Nou. "Ik hoop dat hij blijft, want hij is een geweldige keeper. Het was een bepalend moment in de wedstrijd toen hij de strafschop keerde. Jasper is een zeer competitieve speler."



Sevilla-trainer Pablo Machín baalde van het goede keeperswerk van Cillessen en vond de 6-1 uitslag geflatteerd. "Als je objectief naar de wedstrijd kijkt dan zal je beamen dat de uitslag niet correspondeert met het spelbeeld. We hadden vaker dan een keer moeten scoren en hadden beter moeten omgaan met specifieke momenten. Dan heb ik het over de bal op de paal en de strafschop", aldus de coach van de bezoekers.