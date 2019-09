Ploeggenoot Dost miste interland door uitbundig gevierd feestje

Volgens de Oostenrijkse voetbalbond miste Martin Hinteregger het EK-kwalificatieduel van Oostenrijk met Polen (0-0) maandag wegens een kuitblessure

De ware reden van zijn absentie kwam echter een dag later pas naar buiten. De verdediger kwam vanwege het iets te uitbundig vieren van zijn 27ste verjaardag te laat aan in het trainingskamp van Oostenrijk en werd daarom uit de selectie gezet.

De schuldbewuste Hinteregger kwam woensdag met een 'mea culpa' op de proppen. "Ik heb zaterdag mijn verjaardag gevierd en daarbij zijn grenzen overschreden", liet de speler van weten in een officieel statement. "Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan de bondscoach, de spelers en de technische staf."

Bondscoach Franco Foda wilde er woensdag niet al te veel over kwijt in de Oostenrijkse media. "Vanwege het belang van de wedstrijd tegen Polen hebben we besloten ons op het sportieve te focussen en de kwestie intern te behandelen."

Het is niet de eerste keer dat Hinteregger de disciplinaire regels niet zo nauw neemt, want de ploeggenoot van Bas Dost bij Frankfurt kwam in 2015 al vanwege een opmerkelijk voorval in het nieuws. De verdediger bracht destijds als speler van Red Bull Salzburg een nacht op het trainingscomplex door omdat hij vanwege overmatig gebruik van alcohol de weg naar huis niet meer kon vinden.

Hinteregger haalde deze zomer wederom de voorpagina in Duitsland en Oostenrijk, want zijn vertrek bij werd overschaduwd door een ander alcoholgerelateerd voorval. Er doken beelden op van een duidelijk beschonken Hinteregger, die naar verluidt de teamfoto van Augsburg liet schieten vanwege het drankgelag. De international van Oostenrijk maakte korte tijd later definitief de overstap naar Frankfurt, dat hem in de tweede helft van afgelopen seizoen al huurde van Augsburg.