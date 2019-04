'Plek op de bank of in de basis' voor Cristiano Ronaldo tegen Ajax

Cristiano Ronaldo heeft de groepstraining hervat bij Juventus.

De aanvaller deed zondagochtend mee met een 'gedeelte' van de training met zijn ploeggenoten, zo melden Italiaanse media . De verwachting is dat Ronaldo in ieder geval fit genoeg is om plaats te nemen op de bank in de Johan Cruijff ArenA. Een basisplaats is ook een realistisch vooruitzicht.

Ronaldo liep in de voorbije interlandperiode een hamstring op in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië (1-1). Hij heeft nadien 'intensief' met fysiotherapeuten aan zijn herstel gewerkt, zo verzekert de pers in Italië zondagmiddag. Zaterdag ontbrak de sterspeler nog in de thuiswedstrijd tegen (2-1 zege), maar een rentree in de kwartfinale van de tegen is haalbaar voor Ronaldo.



Achter de naam van Emre Can staat een groot vraagteken. De werd in de eerste helft van de wedstrijd tegen Milan naar de kant gehaald met een enkelblessure. Na afloop bleek dat zijn enkel verstuikt was; nadere onderzoeken zullen de ernst van de blessure moeten uitwijzen. De club zou echter 'niet optimistisch' zijn over de kansen voor Emre Can om de eerste wedstrijd tegen Ajax te halen.



Als vervanger van Emre Can kwam Sami Khedira binnen de lijnen. De middenvelder, die onlangs een hartoperatie onderging, maakte zijn eerste minuten sinds 15 februari. Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Leonardo Spinazzola en Mattia De Sciglio lijken ook weer volledig fit. De verwachting is dat Douglas Costa meereist naar Amsterdam, maar niet in de basis zal beginnen. De Braziliaan staat al sinds begin februari aan de kant met een hamstringblessure.