Pleidooi voor kleinere Eredivisie: "Maar die clubs gaan niet akkoord"

Kees Ploegsma, oud-bestuurder bij PSV, vindt dat de Eredivisie er niet bepaald gezelliger of beter op wordt.

PSV en Ajax zijn dit seizoen oppermachtig in de Eredivisie en hoewel de Eindhovenaren reeds zijn uitgeschakeld in Europa, wisten beide ploegen hun huid in de Champions League duur te verkopen. De dominantie van PSV en Ajax heeft echter ook zijn nadelen, stelt Ploegsma.



"PSV en Ajax spelen bijna altijd om de titel, maar zo extreem als het dit jaar is, heb ik het nog nooit gezien. Ik vind het er niet leuker op worden. In de toekomst zullen we denk ik ooit toegaan naar een model waarbij de Nederlandse en Belgische competitie kunnen samenvloeien", aldus de voormalig technisch manager in het Eindhovens Dagblad .



Harry van Raaij, van 1996 tot 2004 de voorzitter van PSV, verwacht dat de Eredivisie blijft bestaan, maar zou wel een voorstander zijn van een kleinere competitie. "Alleen lukt dat nu nooit omdat clubs in het rechterrijtje daar niet mee akkoord zullen gaan. Daar moet een oplossing voor komen."



Waar PSV en Ajax dominant zijn in Nederland, daar zijn de geijkte topclubs dominant in Europa. Nederlands succes over de grens is er nauwelijks meer. Het is 'niet makkelijk' om weer eens wat te winnen buiten Nederland, weet Van Raaij: "Maar in een uitzonderlijk jaar is het nog altijd mogelijk om iets heel moois te presteren. Dat is en blijft het mooie aan voetbal. Soms valt alles op zijn plek."