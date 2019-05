Play-offs Europa League: Wie grijpt het laatste ticket? - Tijden, vorm en alles wat je moet weten

Vitesse, FC Utrecht, Heracles Almelo en FC Groningen strijden in de play-offs om het laatste ticket voor de voorronde van de Europa League.

, , en hebben zich via de reguliere competitie al verzekerd van een Europees ticket en aan het einde van de maand komt daar nog een vijfde Nederlandse club bij. De nummers vijf tot en met acht van de maken onderling uit wie hier beslag op legt.

De nummers vijf en acht ( en ) spelen tegen elkaar aan de ene kant van het schema en ook de nummers zes en zeven ( en ) gaan de strijd aan. De winnaars van beide tweeluiken treffen elkaar in de finale, dat ook met een uit- en thuisduel wordt beslist.

Goal zet voor aanvang van de play-offs alles op een rij wat je van de betreffende clubs moet weten en blikt ook alvast vooruit op het schema.

Vorm

In de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen heeft nummer vijf Vitesse tien punten gepakt. Alleen van Ajax werd verloren en tegen FC Utrecht speelde men gelijk, maar tegen , en volgden aan de hand van Martin ruime overwinningen. Wel is het opvallend dat de defensie alleen niet werd gepasseerd door Utrecht.

Tegenstander FC Groningen deed het een stuk minder goed in de laatste vijf wedstrijden. De ploeg van Danny Buijs speelde eerst gelijk tegen , verloor toen van Ajax en PEC om in de voorlaatste ronde te winnen van en weer af te sluiten met een 1-0 nederlaag tegen . In de onderlinge duels won Groningen in februari met 2-1 van Vitesse, dat in de openingsronde van dit seizoen met 5-1 won van de Trots van het Noorden.

Bij het treffen tussen FC Utrecht en Heracles Almelo is de ploeg uit de Domstad in het voordeel als we afgaan op eerdere onderlinge resultaten. Utrecht won in december met 3-1 van de Heraclieden en deden dat in maart met 1-5 nog eens dunnetjes over in Almelo. Wel werd de ploeg van Dick Advocaat toen in het zadel geholpen door een rode kaart van Jesper Drost, waardoor de zege enigszins geflatteerd is.

Lees beneden verder

Ditmaal verkeren beide ploegen niet in blakende vorm. De Utrechters wonnen het laatste duel van de competitie van Heerenveen, maar in de vier duels daarvoor werden slechts vier puntjes gepakt. De ploeg wist zich al verzekerd van de play-offs en hoefde niet meer zo nodig. Datzelfde gold ook voor Heracles Almelo, dat slechts drie punten pakte in de laatste vijf duels. Spits Adrián Dalmau liet wel van zich horen met vier goals.

Wanneer zijn de halve finales?

In de halve finales krijgen de hoogst geëindigde teams het voordeel dat ze eerst uit mogen spelen. Dat houdt in dat Vitesse en FC Utrecht op vreemde bodem starten en in de return voor eigen publiek mogen spelen. Alle duels worden live op televisie uitgezonden en vinden plaats op 18 en 21 mei, zoals onderstaand schema laat zien:

Team - Team Heenduel Return Heracles Almelo tegen FC Utrecht 18 mei: 18.30 uur ​​21 mei: 18.30 uur FC Groningen tegen Vitesse 18 mei: 20.45 uur 21 mei: 20.45 uur

Wanneer is de finale?

De winnaars van de halve finale nemen het op 24 en 28 mei tegen elkaar op in een dubbele confrontatie. Zij bepalen wie uiteindelijk namens Nederland mag deelnemen aan de voorrondes van de . Het ticket geeft recht op deelname aan de tweede van de vier voorrondes. Vorig seizoen legde Vitesse beslag op het ticket, maar de Arnhemmers strandden in de derde voorronde tegen FC Basel.