Play-offs Europa League: Dick Advocaat bezorgt FC Utrecht het laatste ticket

Vitesse, FC Utrecht, Heracles Almelo en FC Groningen strijden in de play-offs om het laatste ticket voor de voorronde van de Europa League.

, , en hebben zich via de reguliere competitie al verzekerd van een Europees ticket en aan het einde van de maand komt daar nog een vijfde Nederlandse club bij. De nummers vijf tot en met acht van de maken onderling uit wie hier beslag op legt.

en hebben zich inmiddels geplaatst voor de finale en Goal zet voor aanvang alles op een rij wat je van de betreffende clubs moet weten en blikt ook alvast vooruit op het schema.

Vorm

In de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen heeft nummer vijf Vitesse tien punten gepakt. Alleen van Ajax werd verloren en tegen FC Utrecht speelde men gelijk, maar tegen , en volgden aan de hand van Martin Ödegaard ruime overwinningen. Wel is het opvallend dat de defensie alleen niet werd gepasseerd door Utrecht. In de play-offs ging men in de uitwedstrijd ten onder tegen , maar dit werd keurig rechtgezet in de return.

FC Utrecht verkeerde voor aanvang van 'het toetje van het seizoen' niet in blakende vorm. De Domstedelingen wonnen het laatste duel van de competitie van , maar in de vier duels daarvoor werden slechts vier puntjes gepakt. De ploeg wist zich al lange verzekerd van de play-offs en hoefde niet meer zo nodig. Dick Advocaat heeft zijn team in alle rust voorbereid op de play-offs en zijn mannen maakten de favorietenrol meer dan waar met twee prima overwinningen op .

Vitesse en FC Utrecht troffen elkaar dit seizoen tweemaal eerder: Op veertien april hielden beide ploegen elkaar met 0-0 in evenwicht in de Domstad en op 10 november was er een 2-1 thuiszege voor Vitesse, dat toen met Bryan Linssen en Martin Ödegaard twee doelpuntenmakers had die ook nu goed in vorm zijn. Cyril Dessers maakte de tegentreffer namens Utrecht.

Hoe verliepen de halve finales?

In de halve finales kregen de twee finalisten het voordeel dat ze eerst uit mogen spelen. Vitesse liep tegen een nederlaag aan in Groningen, maar had dankzij een gelukkig uitdoelpunt voldoende perspectief om in de return nog eens vol aan te zetten. De ploeg van Leonid Slutsky wordt geplaagd door blessures, maar aan de hand van uitblinker Ödegaard werd er toch nog een mooie wedstrijd op de mat gelegd. De half fitte Tim Matavz promoveerde twee van zijn assists tot goal, terwijl de Noor zelf ook een doelpunt voor zijn rekening nam.

FC Utrecht had zich op vreemde bodem al verzekerd van een goede uitgangspositie tegen Heracles (0-2 winst) en pakte in eigen huis zelfs een 3-0 zege. Heracles drong aan, maar na rust zorgde Simon Gustafson met een strafschop voor de beslissing en mocht spits Bahebeck in de slotfase ook nog met een bekeken schuiver en een harde knal tweemaal scoren voor de ploeg van Dick Advocaat.

Team - Team Heenduel Return Heracles Almelo tegen FC Utrecht 0 - 2 Utr 3 - 0 Her FC Groningen tegen Vitesse 2 - 1 Vit 3 - 1 Gro

De finale

Vitesse mocht zichzelf de morele winnaar noemen van het eerste deel van het tweeluik. Op bezoek bij FC Utrecht sleepten de Arnhemmers een 1-1 gelijkspel uit het vuur, maar in eigen huis gaven de Arnhemmers niet thuis. De ploeg moest uiteindelijk met 0-2 zijn meerdere erkennen in FC Utrecht, dat de play-offs voor de in gaat. Cyril Dessers en Simon Gustafson bezorgden scheidend trainer Dick Advocaat het gedroomde afscheid. De rode kaart van Dauda was voor het veelvuldig door blessures geplaagde Vitesse het passende slotakkoord van een seizoen waarin de doelstelling net niet werd gehaald.