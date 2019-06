'Plannen van Chelsea bieden mogelijk nieuwe kans voor Cocu'

Phillip Cocu zit sinds zijn ontslag bij Fenerbahçe in oktober vorig jaar zonder baan.

Hier zou echter op korte termijn weleens verandering in kunnen komen, daar The Times zondag meldt dat de Nederlandse oefenmeester nadrukkelijk in beeld is bij Derby County. The Rams lijken trainer Frank Lampard op korte termijn te verliezen aan en zien in Cocu naar verluidt een geschikte opvolger.

Chelsea nam onlangs afscheid van Maurizio Sarri, die na één seizoen terugkeerde naar Italië om bij aan de slag te gaan. Clubicoon Lampard lijkt zijn opvolger te worden, nadat de oud-middenvelder in zijn eerste seizoen bij Derby een prima indruk achterliet. De club eindigde op de zesde plek in de Championship en greep op een haar na naast promotie naar de Premier League door de finale van de play-offs van Aston Villa te verliezen.



Derby wil nu op dezelfde voet door en zou in Cocu een geschikte opvolger van de Engelsman zien. De ex-trainer van , waar hij drie landstitels, een en tweemaal de Johan Cruijff Schaal won, past volgens Derby in het profiel van een manager die weet hoe hij met jonge spelers moet werken en hen kan helpen in hun verdere ontwikkeling.



Voor de 48-jarige Cocu zou een dienstverband bij Derby zijn eerste klus in Engeland worden. Als speler deed hij wel ervaring op in LaLiga bij en speelde hij ook voor Al-Jazira uit Abu Dhabi. De 101-voudig Oranje-international, die in Nederland naast PSV ook voor en speelde, was eerder ook werkzaam als assistent-bondscoach bij het .