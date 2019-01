'Plannen Juventus liggen op straat na verscheurd transferpapier in restaurant'

Matthijs de Ligt wordt al maanden met Juventus in verband gebracht.

Maar de verdediger annex aanvoerder van Ajax lijkt momenteel toch niet in de toekomstplannen van de Turijnse topclub voor te komen. Volgens de zondageditie van Il Tempo was technisch directeur Fabio Paratici afgelopen week in een restaurant in Milaan en noteerde hij enkele strategieën voor de komende maanden op papier. De sportbestuurder van la Vecchia Signora nam de aantekeningen echter niet mee.

Ofschoon niet kan worden bewezen dat de aantekeningen daadwerkelijk van Paratici zijn, spreekt heel voetbalminnend Italië over de toch wel opmerkelijke berichtgeving van het dagblad, al dan niet gekscherend. Paratici zou het papier verscheurd hebben en vervolgens het restaurant in een hotel hebben verlaten, maar iemand herkende de bestuurder en maakte er weer een geheel van. Op het papier staan diverse spelersnamen plus de vermeende transferbedragen.



Naast de naam van Nicolò Zaniolo van AS Roma prijkt een bedrag van veertig miljoen euro, terwijl Federico Chiesa van Fiorentina met vijftig miljoen euro de kroon spant. Bij de namen van Sandro Tonali (Brescia) en Cristian Romero (Genoa) staan bedragen van twintig miljoen euro. Laatstgenoemde wordt al langer gezien als een serieus alternatief voor De Ligt, indien de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar is.



Paratici zou naast de naam van Dominik Szoboszlai van Red Bull Salzburg een bedrag van tien miljoen euro hebben genoteerd. Op de achterkant van het papier stond de naam van Sergej Milinkovic-Savic van Lazio naast die van Miralem Pjanic, daarmee wellicht suggererend dat de Bosnisch international moet vertrekken om de komst van de Serviër mogelijk te maken óf dat beiden in het ideale scenario een koppel op het middenveld van Juventus gaan vormen.