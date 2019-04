Pjanic heeft vertrouwen: "Ronaldo zal in Amsterdam zijn"

Miralem Pjanic heeft goede hoop dat Cristiano Ronaldo op tijd fit is voor de eerste Champions League-kwartfinale van Juventus tegen Ajax.

Beide teams ontmoeten elkaar volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena. Ronaldo blesseerde zich in de voorbij interlandperiode in een duel met Servië (1-1) en lijkt het duel in Amsterdam niet te halen. Pjanic houdt echter vertrouwen.



"Of Ronaldo gaat spelen tegen ? Hij zal in Amsterdam aanwezig zijn, hij is voor dit soort wedstrijden gemaakt. We hopen echt dat hij erbij is. De doktoren zullen beslissen of we het risico nemen en hem laten spelen of niet. Cris kent zijn lichaam erg goed, hij weet ook wat hij kan", zegt de middenvelder in gesprek met Sky Italia na de 0-2 zege bij Cagliari.



Pjanic erkent dat la Vecchia Signora dinsdagavond moeite had met de nummer dertien van de . "Het was een belangrijke wedstrijd, want we willen de Scudetto zo snel mogelijk winnen, omdat we ons dan kunnen focussen op de . We domineerden de wedstrijd, ook al ontbraken er veel spelers", analyseert de ervaren middenvelder.



"Dat is ook een compliment aan de club, die een sterke en brede selectie heeft neergezet. We hebben in de Champions League ook weer veel balbezit nodig om goed te presteren. Dat hebben we ook laten zien tegen en . Tegen Cagliari hadden we nooit het gevoel dat we punten zouden verspelen, dat is een geweldig teken. Er is geen reden tot haast. Gewoon rustig spelen en wachten op de opening", besluit Pjanic.