Pizarro begint aan laatste seizoen als profvoetballer

Claudio Pizarro heeft bevestigd dat hij na afloop van het komende seizoen afscheid neemt als proefvoetballer.

De veertigjarige spits begon in 1996 zijn profloopbaan in zijn geboorteland Peru en speelde vervolgens het grootste gedeelte van zijn loopbaan in Duitsland. Pizarro is bezig aan zijn vierde periode bij en werd de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de nadat hij in februari uit een vrije trap scoorde tegen .

De 85-voudig international werd gedurende twee periodes bij zes keer landskampioen, waar hij ook een seizoen voor speelde. "Dit is mijn laatste jaar, dat is zeker", vertelt Pizarro, geciteerd door Weser Kurier .

"Ik heb het met iedereen besproken. Ik voel me prima, maar het is genoeg. Het grote verschil met voorgaande jaren is het herstel. Het is niet zoals het vijf jaar geleden was. Mijn lichaam heeft nu meer tijd nodig om te herstellen."

Pizarro kwam afgelopen seizoen tot 26 competitiewedstrijden voor Werder, waarvan 23 als invaller, en hij scoorde vijf keer. Hij hoopt afscheid te nemen door zijn ploeg te helpen aan kwalificatie voor Europees voetbal. "Het algemene doel is om Europees voetbal te halen. Ik zou daar heel blij mee zijn. Het is mogelijk."